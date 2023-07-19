Появилось видео, как мужчина попал под колёса троллейбуса в Минске

🎥 Видео

Опубликовано: 19.07.2023 07:33 , Обновлено: 19.07.2023

В Минске под колёса троллейбуса попал 37-летний мужчина. По данным столичной Госавтоинспекции, ДТП произошло днём 18 июля на улице Харьковская.

По предварительной информации, озвученной УГАИ ГУВД Мингорисполкома, пешеход сам внезапно выбежал на проезжую часть и угодил прямо под колёса общественного транспорта. Вовремя заметить нарушителя правил дорожного движения (мужчина перебегал дорогу вне пешеходного перехода) 69-летний водитель не смог из-за припаркрванных автомобилей.

Сбитого пешехода с телесными повреждениями прибывшие на место ДТП медики отправили в больницу на обследование.

Момент ДТП засняла камера видеонаблюдения, установленная в кабине троллейбуса.

https://telegraf.news/proisshestviya/v-minske-trollejbus-sobral-parovoz-iz-legkovushek-neskolko-passazhirov-v-bolnice/

Напомним, 26 июня в Минске водитель троллейбуса стал виновником аварии с двумя легковушками. Мужчина отвлёкся во время движения и столкнулся с впереди идущим автомобилем, который по инерции отбросило ещё на одну легковушку. Пострадали несколько пассажиров общественного транспорта.

Почему троллейбус так называется? Дело вовсе не в троллях