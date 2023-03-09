Почему троллейбус так называется? Дело вовсе не в троллях

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Опубликовано: 09.03.2023 13:30 , Обновлено: 09.03.2023

Первый троллейбус сконструирован немецким инженером, а в самом слове отчетливо слышится отсылка к сказочным троллям. Однако, ни к Германии, ни к скандинавским мифам троллейбусы не имеют ни малейшего отношения. Откуда же появилось название «троллейбус»? Объясняем.

Троллейбусом принято называть механическое транспортное средство, сочетающее в себе признаки и преимущества трамвая и автобуса. В отличие от трамвая, движется троллейбус без рельсов, а в отличие от автобуса – не на жидком топливе, а за счет электрического тока, который подается по специальному контактному электрическому приводу от внешнего источника питания (центральных электростанций). Ток подается через двухпроводную контактную сеть с помощью штангового токоприемника.

Первый троллейбус был создан в 1882 в Германии и впервые троллейбус был пущен по улицам Берлина. Однако, само слово «троллейбус» в русский язык попало из английского. В свою очередь происхождение английского словосочетания trolley bus имеет несколько версий, но ни одна из них не имеет никакого отношения к мифическим троллям.

Фото: Первый в мире троллейбус, Берлин 1882, wikipedia

Согласно первой версии , английское название троллейбуса пошло от сочетания американизма trolley («трамвайный вагон») и английского bus («автобус»). Дело в том, что первые троллейбусы воспринимались публикой как «гибрид автобуса и трамвайного вагона». В ранних публикациях, переводимых с английского на русский, троллейбус описывали непосредственно как «безрельсовый трамвай».

Согласно второй версии , слово trolley в английском словосочетании используется в значении «тележка». В данном случае подразумевается токосъемник, который использовался в первых троллейбусах. Он представлял собой катящуюся по проводам тележку.

Отметим, что первый троллейбус в Беларуси появился в 1952 году. Это был троллейбус модели МТБ-82Д, выпущенный на Энгельсском троллейбусном заводе имени Урицкого и пущенный по главному проспекту белорусской столицы. Сегодня троллейбусы курсируют по улицам 7 белорусских городов - Бреста, Бобруйска, Витебска, Гомеля, Гродно, Минска и Могилева.

Фото: Первый троллейбус города Минска, beltransport.by

В настоящее время новых троллейбусных линий не только в Беларуси, но и в других странах строится мало, поскольку большинство европейских городов отдают предпочтение трамваям, как более энергоэффективному и более пассажироемкому виду общественного транспорта.