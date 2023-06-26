В Минске троллейбус собрал "паровоз" из легковушек - несколько пассажиров в больнице

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Опубликовано: 26.06.2023 11:52 , Обновлено: 26.06.2023

Утром 26 июня в Минске водитель троллейбуса стал виновником аварии с двумя легковушками. По предварительной информации столичной Госавтоинспекции, он отвлёкся во время движения и столкнулся с впереди идущим автомобилем, который по инерции отбросило ещё на одну легковушку. Сообщается о нескольких пострадавших пассажирах троллейбуса.

ДТП произошло около 09:25 в районе дома №81 по улице Одоевского. За рулём троллейбуса был 53-летний мужчина. Сначала троллейбус протаранил Mercedes, а тот в свою очередь повредил каршеринговый автомобиль Chevrolet, сообщили в ГАИ Минска.

По данным ГАИ, несколько пассажиров троллейбуса пришлось отправить в больницу для обследования, однако ни точное их количество, ни степень тяжести полученных травм в ведомстве не уточнили.

В ГАИ пояснили, что в настоящее время на месте ДТП продолжают работать инспекторы и следователи, и поделились видеокадрами с места происшествия:

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Скорость и телефоны. Что ещё в ГАИ решили проверить у водителей маршруток с 26 по 28 июня?

Напомним, в настоящее время в Минске проводятся профилактические мероприятия для водителей автобусов и маршруток. Водителей проверяют на соблюдение скорости, правил маневрирования, а также - прапвил пользования мобильными телефонами за рулём.