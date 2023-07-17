Появилось видео, как МЧС спасало в Минске девушку, лежащую на парапете 24-го этажа
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Вечером 16 июля сотрудники МЧС выезжали к жилому комплексу «Минск-Мир». По словам очевидцев, на высоком этаже многоэтажного здания спасатели оказывали кому-то помощь, а внизу находились пожарные машины.
Об инциденте в редакцию Onliner сообщил читатель.
Ситуацию пояснили в МЧС. Там рассказали, что спасателям сообщили о человеке, лежащем на внешней части дома на уровне 24-го этажа. Бригады МЧС выехали по вызову.
Зайдя в квартиру на балкон соседней комнаты, сотрудник МЧС предотвратил падение 30-летней женщины. Также спасатели разворачивали на земле «куб жизни».
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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