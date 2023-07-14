Что будет, если легковушка въедет в комбайн? В TikTok появилось видео ДТП под Речицей

🎥 Видео

Опубликовано: 14.07.2023 12:37 , Обновлено: 14.07.2023

В Речицком районе Гомельской области произошло серьёзное ДТП, в результате которого комбайн подмял под себя легковой автомобиль. Видео с места аварии выложил в интернет один из пользователей TikTok.

Судя по подписи к видеоролику, ДТП произошло 8 июля 2023 года, однако, подробностей автор не сообщил. Не известно, что именно спровоцировало аварию и пострадали ли в ней люди, однако, видно, что для того, чтобы разобраться с её последствиями пришлось вызывать сотрудников МЧС.

Кадры видеоролика также дают отчётливо понять, насколько опасным может быть столкновение с огромной сельскохозяйственной техникой, которой с началом уборочной кампании на дорогах Беларуси становится всё больше. Особенно внимательным следует быть автомобилистам в сельской местности, на дорогах местного значения. Они зачастую бывают слишком узкими, чтобы на них могли с лёгкостью разъехаться огромные комбайны и даже небольшие легковые автомобили.

Напомним, с началом уборочной кампании в некоторых районах Беларуси инспекторы Госавтоинспекции перед выездом в спецрейды стали брать с собой не только привычные всем полосатые жезлы и ручные радары для определения скорости, но и… шприцы! С их помощью инспекторы вычисляют недобросовестных работников, которые воруют топливо с местных сельхозпредприятий.

Белорусские инспекторы ГАИ вышли в рейды, вооружившись шприцами. Зачем?