Спасатели спустили группу белорусских туристов с Эльбруса

🎥 Видео

Опубликовано: 12.07.2023 07:38 , Обновлено: 12.07.2023

Российские спасатели вечером 11 июля помогли спуститься с Эльбруса группе иностранных туристов (четверо белорусов и один россиянин), запросивших о помощи. Как рассказали в МЧС России, двум участникам группы стало плохо на высоте 5300 метров, но из-за сложных погодных условий спуститься с горы самостоятельно им не удалось.

На встречу туристам выдвинулись восемь спасателей и две единицы спецтехники. Снежная пурга и шквалистый ветер, а также наступившая ночь осложняла работу спасателей - им потребовалось не менее трёх часов на всю операцию по эвакуации туристов, которые официально не зарегистрировали свой маршрут.

[Telegram_widget url=“https://t.me/mchskbr/2597”]

По данным МЧС, туристов обнаружили на высоте 5100 метров и к полуночи доставили на базу спасотряда МЧС России, расположенную у подножия Эльбруса в посёлке Терскол на базу спасотряда МЧС России.

Сообщается, что в медицинской помощи туристы не нуждаются. МЧС России в своём официальном телеграм-канале также показали видеокадры спуска туристов.

[Telegram_widget url=“https://t.me/mchs_official/9885”]

Напомним, в мае этого года на Эльбрусе пропали шесть туристов из Беларуси. Группа также не была официально зарегистрирована. Альпинисты совершали восхождение по западному склону Эльбруса и в какой-то момент перестали выходить на связь. Спустя пару суток их обнаружили на высоте 1300 метров и помогли благополучно спуститься.

На Эльбрусе пропали шесть белорусских туристов