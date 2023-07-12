Спасатели спустили группу белорусских туристов с Эльбруса
Российские спасатели вечером 11 июля помогли спуститься с Эльбруса группе иностранных туристов (четверо белорусов и один россиянин), запросивших о помощи. Как рассказали в МЧС России, двум участникам группы стало плохо на высоте 5300 метров, но из-за сложных погодных условий спуститься с горы самостоятельно им не удалось.
На встречу туристам выдвинулись восемь спасателей и две единицы спецтехники. Снежная пурга и шквалистый ветер, а также наступившая ночь осложняла работу спасателей - им потребовалось не менее трёх часов на всю операцию по эвакуации туристов, которые официально не зарегистрировали свой маршрут.
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По данным МЧС, туристов обнаружили на высоте 5100 метров и к полуночи доставили на базу спасотряда МЧС России, расположенную у подножия Эльбруса в посёлке Терскол на базу спасотряда МЧС России.
Сообщается, что в медицинской помощи туристы не нуждаются. МЧС России в своём официальном телеграм-канале также показали видеокадры спуска туристов.
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Напомним, в мае этого года на Эльбрусе пропали шесть туристов из Беларуси. Группа также не была официально зарегистрирована. Альпинисты совершали восхождение по западному склону Эльбруса и в какой-то момент перестали выходить на связь. Спустя пару суток их обнаружили на высоте 1300 метров и помогли благополучно спуститься.
На Эльбрусе пропали шесть белорусских туристов