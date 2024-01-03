Появилось видео горящего самолета с 379 пассажирами на борту в аэропорту Токио

🎥 Видео

Опубликовано: 03.01.2024 09:41 , Обновлено: 03.01.2024

На кадрах, сделанных во вторник, 2 января, видно, как вскоре после приземления из-под авиалайнера вырывается огненный шар и валит густой черный дым, а после отказа переднего шасси он заваливается на нос. На видео, опубликованном в соцсетях X, видно, как пассажиры спускаются по надувным горкам, а из задней части самолета вырываются языки пламени.

Пока самолет эвакуировали, десятки пожарных машин пытались потушить пламя, но вскоре оно охватило весь самолет, и потребовалось восемь часов, чтобы окончательно потушить пожар, сообщила The Guardian.

«Как только мы приземлились, раздался «бах». И я заметила пламя, поднимающееся с правой стороны», – рассказала одна из пассажирок, находившаяся на борту.

«Внутри самолета стало жарко, и я подумала, что, если честно, не выживу».

«Я думала, что мы приземлились нормально. Но потом я поняла, что чувствую запах дыма. Я выглянула наружу, а он уже горел», – рассказала NHK женщина с маленьким ребенком.

«Мне нужно было защитить свою дочь. Это было единственное, о чем я думала».

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Местные СМИ сообщили, что полиция проведет расследование, чтобы выяснить причины аварии.

На брифинге во вторник поздно вечером на вопрос о том, получил ли рейс Japan Airlines разрешение на посадку от авиадиспетчеров, представители крупного авиаперевозчика заявили: «Насколько мы понимаем, оно было получено».

Но JAL и министерство землепользования отказались давать прямые комментарии по поводу обмена сообщениями между диспетчерами и двумя самолетами, сославшись на продолжающееся расследование.

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Французская компания Airbus, которая произвела самолет JAL, заявила, что направит группу специалистов для помощи японским властям в расследовании. К ним также должны присоединиться следователи из Великобритании, где были изготовлены два двигателя Rolls-Royce Trent XWB.

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Напомним, 2 января самолет Airbus A350 японских авиалиний загорелся на взлетно-посадочной полосе токийского аэропорта Ханэда во время приземления. По данным представителя авиакомпании, на борту находились 379 человек. Всех удалось эвакуировать.

Reuters со ссылкой на Nippon TV сообщило, что пожар, предположительно, произошел после столкновения с самолетом береговой охраны. Как сообщил Sky News, из этого самолета пропали 5 из 6 человек. Позже газета Japan Times сообщила, что все пятеро пропавших без вести человек погибли. Выживший пилот серьезно ранен.

По словам представителя Japan Airlines, самолет которой прибыл из аэропорта Син-Титоша на острове Хоккайдо, имел на борту 367 пассажиров, в том числе 8 детей, и 12 членов экипажа. Японская газета The Japan Today сообщила, что пожар, вызванный столкновением, произошел сразу после приземления.

Ранее Телеграф писал, что за 2023 год количество неисправностей в российских самолетах выросло в три раза, об этом сообщило американское издание Newsweek. По подсчетам экспертов издания, на российских самолетах с начала года в общей сложности произошло больше 180 авиаинцидентов, таких как отказ двигателя, тормозной системы, закрылков и систем выпуска шасси, тогда как в 2022 году — всего 60 инцидентов.

В России самолёты стали ломаться в три раза чаще — Newsweek