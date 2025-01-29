"Повышает риски экстремистской деятельности" - Прокуратура Минска потребовала от Ozon "устранить нарушение"

Опубликовано: 29.01.2025 20:12 , Обновлено: 29.01.2025

Заместитель прокурора Минска потребовал от директора маркетплейса Ozon "устранить причины и условия", которые, как утверждают в прокуратуре, привели к "противоправной реализации" белорусам гражданских беспилотников, авиамоделей и запчастей к ним.

По информации ведомства, при мониторинге в январе интернет-площадки Ozon прокуроры обнаружили там 366 предложений покупки с доставкой в страну БПЛА и авиамоделей.

“Под видом детских игрушек на указанной площадке в продаже находились квадрокоптеры с вертикальным взлетом и посадкой, оснащенные видеокамерой и возможностью дистанционной передачи видеосигнала. Там же к приобретению предлагались самолеты на дистанционном управлении, оснащенные системами, обеспечивающими повышенную стабильность моделей в воздухе с продолжительность полета до 20 минут и дальностью полета до 200 метров от точки запуска, которые фактически являлись авиамоделями”, - [link href=“https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/zashchita-sotsialnykh-prav-grazhdan/v-inykh-sferakh/predlagali-k-priobre290125/” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link] в службе информации прокуратуры Минска.

Там взяли на контроль устранение “нарушения”.

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Напомним, указ президента Беларуси от 25 сентября 2023 года установил для физлиц запрет на ввоз, хранение, оборот и эксплуатацию в стране беспилотников, авиамоделей и запчастей к ним. Также, согласно документу, запрещено использовать воздушное пространство гражданскими беспилотниками.

С полным текстом указа главы государства можно ознакомиться [link href=“https://president.gov.by/fp/v1/409/document-thumb__50409__original/50409.1695654073.f38a3f7be8.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link].

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Должно быть удостоверение. Кому из белорусов разрешили запускать беспилотники? А игрушечные самолётики?

Основными причинами случившегося в прокуратуре назвали “непринятие интернет-площадкой должных мер к обеспечению неукоснительного исполнения национального законодательства” и “несовершенство автоматического алгоритма поиска и блокировки запрещенных к реализации товаров”.

В ведомстве считают, что свободная продажа беспилотников и авиамоделей повышает риски использования авиатехники в “противоправных целях”, в том числе для “нарушения общественного порядка и экстремистской деятельности, включая совершение актов терроризма”.

В Ozon пока не комментировали информацию прокуратуры Минска.

Ранее Telegraf.news писал, что Генеральная прокуратура в начале октября потребовала от директора интернет-магазина Wildberries в Беларуси “устранить причины и условия” для продажи белорусам беспилотников, авиационных моделей и запчастей к ним.

Генпрокуратура потребовала от Wildberries «устранить условия» для продажи белорусам беспилотников и запчастей к ним