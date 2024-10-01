Генпрокуратура потребовала от Wildberries "устранить условия" для продажи белорусам беспилотников и запчастей к ним

Опубликовано: 01.10.2024 15:24 , Обновлено: 01.10.2024

Генеральная прокуратура потребовала от директора интернет-магазина Wildberries в Беларуси "устранить причины и условия" для продажи белорусам беспилотников, авиационных моделей и запчастей к ним.

“При изучении предложений о реализации товаров белорусским подразделением компании Wildberries установлено, что в сентябре 2024 года в указанном интернет-магазине к покупке физическими лицами – резидентами Республики Беларусь с доставкой в страну были доступны БПЛА и авиамодели”, - сообщили в ведомстве.

Например, по информации Генпрокуратуры, в продаже на торговой площадке был радиоуправляемый самолет с размахом крыльев 1,4 м и функцией самостоятельного возврата на место вылета (авиамодель). “Одной из основных причин сложившейся ситуации прокуроры назвали непринятие торговой площадкой должных мер для обеспечения неукоснительного исполнения национального законодательства”, - рассказали в ведомстве.

По данным таможенных органов, “значительную часть” товаров присылали белорусам в международных почтовых отправлениях и посылках, доставляемых курьером и не только, передали в Генпрокуратуре.

“Бесконтрольное распространение указанной авиационной техники способно оказать негативное влияние на обеспечение общественной безопасности, поскольку повышает риски ее использования в противоправных целях, в том числе для нарушения общественного порядка, экстремистской деятельности и совершения актов терроризма”, - сказали в ведомстве.

И подчеркнули, что “фактическое устранение выявленных нарушений” Генпрокуратура взяла на контроль. Там также напомнили, что указ президента Беларуси от 25 сентября 2023 года установил для физлиц запрет на ввоз, хранение, оборот и эксплуатацию в стране беспилотников, авиамоделей и запчастей к ним. Также, согласно документу, запрещено использовать воздушное пространство гражданскими беспилотниками.

[info_b]С полным текстом указа главы государства можно ознакомиться здесь.[/info_b]

Кроме того, в Генпрокуратуре напомнили, что эксплуатация беспилотников в нарушение установленного порядка использования воздушного пространства влечет административную ответственность по статье 18.35 КоАП. Штраф для физлица - до 20 базовых величин (до 800 рублей).

Что ответили в Wildberris

В Wildberries в свою очередь ответили, что компания соблюдает нормы действующего белорусского законодательства. “Продажи названной техники [беспилотников и авиамоделей] на площадке Wildberries на территории Беларуси не осуществляются”, - заверили там.

По информации Wildberries, Генпрокуратура не выявила “нарушения по части реализации физическим лицам беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей” на торговой площадке. А представление “касается устранения причин и условий, которые могли бы способствовать данным фактам”.

“Предписание Генеральной прокуратуры принято представителями Wildberries к сведению, усилен контроль за его соблюдением”, - добавили в компании.

Ранее Telegraf.news писал, что заместитель директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Александр Апет в октябре 2023 года разъяснил, кому из белорусов разрешат запускать беспилотники даже после вступления в силу нового указа об их запрете для физлиц.

Должно быть удостоверение. Кому из белорусов разрешили запускать беспилотники? А игрушечные самолётики?