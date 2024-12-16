«Последствия могли быть совершенно иными» - Крутой пообещал «не прикрывать и не отмазывать» виновников пожара в Витебске

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Опубликовано: 16.12.2024 13:18 , Обновлено: 16.12.2024

Глава Администрации президента (АП) Беларуси Дмитрий Крутой 16 декабря на заседании штаба по пожару в ТЦ "Беларусь" в Витебске, который случился 13 декабря, пообещал "не прикрывать и не отмазывать" виновных в ЧП.

“Должно быть проведено максимально полное расследование по поручению президента. Все виновные, безусловно, должны быть установлены, никто никого покрывать, прикрывать и отмазывать не будет”, - [link href=“https://belta.by/society/view/krutoj-otchet-prezidentu-o-rassledovanii-pozhara-v-tts-belarus-dolzhen-byt-gotov-k-pjatnitse-683031-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировало [/link] Крутого агентство БелТА.

Фото: агентство БелТА

Он пообещал, что “всех виновных” установят и “по линии владельцев центра, и по линии всех ведомств”. Глава АП поблагодарил работников МЧС, отметив спасателя, который, как передало БелТА, продолжил спасательную операцию после того, как у него закончился кислород в баллоне, и попал в итоге в реанимацию.

“Характер развития пожара и последствия могли быть совершенно иными. Для нас этот случай должен стать уроком, и мы должны сделать определенные выводы, упреждая подобные ситуации на будущее”, - продолжил Крутой.

Фото: БелТА

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По его словам, от арендаторов ТЦ поступали жалобы, но на них, как утверждает чиновник, никто не реагировал. Также глава АП поблагодарил медиков и сообщил, что одна пострадавшая при пожаре “в тяжелом состоянии до сих пор” и находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

“По крайней мере у наших медиков сомнений, что люди поправятся и вернутся к нормальной жизни, на сегодняшний момент нет”, - добавил Крутой.

Ранее Telegraf.news писал, что в Витебском областном исполкоме сообщили, что открыли «горячие линии» для индивидуальных предпринимателей, а также “субъектов хозяйствования”, которые работали в торговом центре «Беларусь», где случился пожар.

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