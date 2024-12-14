На пожаре в витебском ТЦ "Беларусь" пострадали 13 взрослых и 2 детей — Минздрав

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Опубликовано: 14.12.2024 10:05 , Обновлено: 14.12.2024

Начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий сообщил, что после пожара в торговом центре "Беларусь" в больницы города обратились 15 человек, 2 из которых — дети. Одному ребёнку оказали помощь амбулаторно, а второго пришлось госпитализировать.

По его словам, из 15 пострадавших в Витебскую областную клиническую больницу обратились 8 человек, 7 из которых нуждались в госпитализации. Ещё 5 потерпевших доставили в БСМП — 4 из них также положили в госпиталь. Михаил Вишневецкий добавил, что, по состоянию на 23:00 пятницы, 13 декабря, в тяжёлом состоянии находилось двое пациентов — они в реанимации.

“Медицинские работники проводят все лечебные и диагностические мероприятия, чтобы скорее стабилизировать состояние пострадавших. На помощь коллегам прибыли специалисты республиканского уровня”, — отметил начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома.

Тем временем, по информации областного управления МЧС, около 22:00 пожар в торговом центре “Беларусь” удалось потушить. Всего работники ведомства спасли 6 человек, ещё 4 “вывели при помощи масок”. В общей сложности из здания эвакуировали 215 местных жителей.

“Для проведения спасательных работ и ликвидации пожара была задействовано 21 единица техники и 90 работников МЧС. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. В ходе ликвидации чрезвычайной ситуации пострадало 2 работника МЧС. Их жизни и здоровью ничего не угрожает”, — подчеркнул начальник начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин.

[obnovleno_b] Чуть позднее председатель Витебского облисполкома Александр Субботин сообщил, что количество пострадавших выросло до 16 человек. ” Три было тяжёлых, из них два тяжёлых за счёт отравления угарным газом и дымом. Очень много порезов, когда люди сами пытались выбраться и разбивали окно”, — отметил он.

В свою очередь, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по ч.2 ст.304 УК РБ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение ущерба в крупном размере). [/obnovleno_b]

Напомним, около 16:00 в пятницу, 13 декабря, спасателям поступило сообщение о возгорании на первом этаже ТЦ «Беларусь» в Витебске, что находится на улице генерала Белобородова. По состоянию на 22:00 в МЧС отметили, что “причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются”, а на месте работает оперативно-следственная группа.

В Витебске загорелся торговый центр — эвакуировали 215 человек