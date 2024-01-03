Попал на 500 руб? В Лиде парень сам пожаловался на себя милицию. Зачем?

Опубликовано: 03.01.2024 12:55 , Обновлено: 03.01.2024

Даже самый радостный праздник может оказаться испорченным из-за алкоголя. Именно такой получилась встреча Нового года для минчанина. Но не в Минске, а в Лиде.

31 декабря 23-летний житель Минска приехал к друзьям в Лиду, чтобы вместе встретить Новый год, сообщили в милиции. Посидели, отметили. Около семи утра столичный гость пожелал освежиться и отправился в город.

«Прогуливаясь по улице Гастелло, заметил проезжающий мимо автомобиль такси. Он попытался остановить транспортное средство, но когда заметил, что водитель не останавливается, нанес удар ногой по левой пассажирской двери», – рассказали в ТГ-канале «102.Неман».

После инцидента молодой человек сам позвонил в милицию. Однако не с покаянным заявлением по поводу удара ногой, а с заявлением, что водитель такси отказался останавливаться.

Таксист брызнул в лицо другому водителю из газового баллончика. Как наказали?

В итоге Лидский районный отдел СК в отношении парня возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Да и ударил неслабо: сумма причиненного им ущерба вышла внушительной – 500 рублей, уточнили в милиции.

Ранее Телеграф писал, как в Министерстве внутренних дел Беларуси рассказали о задержании “уголовного авторитета” в Барановичах. Неоднократно судимого за кражу, разбой и незаконный оборот оружия 42-летнего местного жителя обвинили в том, что он спровоцировал массовую драку в одном из баров города.

«Криминальный авторитет» устроил массовую драку в Барановичах