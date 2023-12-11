"Криминальный авторитет" устроил массовую драку в Барановичах

🎥 Видео

Опубликовано: 11.12.2023 09:58 , Обновлено: 11.12.2023

В Министерстве внутренних дел Беларуси рассказали о задержании "уголовного авторитета" в Барановичах. Ранее неоднократно судимого за кражу, разбой и незаконный оборот оружия 42-летнего местного жителя обвинили в том, что он спровоцировал массовую драку в одном из баров города.

Ведомство опубликовало часть кадров с камеры видеонаблюдения в увеселительном заведении, где произошла потасовка. На них видно, что в драке участвовало не менее семи человек. В МВД заявили, что потасовка началась после того, как мужчина, который называл себя “уголовным авторитетом”, “беспричинно из хулиганских побуждений нанес не менее 12 ударов одному из посетителей бара”.

“В результате потасовки несколько ее участников получили телесные повреждения, также было повреждено имущество заведения и приостановлена его работа”, - рассказал о последствиях драки начальник 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД Александр Лаврукович.

На видео МВД также есть кадры задержания виновника инцидента в баре. Его провели оперативники Брестского областного управления ГУБОПиК МВД и поместили задержанного в следственный изолятор.

По факту инцидента Следственный комитет уже возбудил уголовное дело за хулиганство.

[Telegram_widget url=“https://t.me/pressmvd/10514”]