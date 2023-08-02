«Негабаритные аисты» - Поляки возмутились реакцией Минобороны на белорусские вертолеты на границе

<i class="fab fa-instagram mr-1"></i>Соцсети

Опубликовано: 02.08.2023 09:16 , Обновлено: 02.08.2023

В Польше набирает обороты скандал с белорусскими военными вертолетами, которые, по утверждению Минобороны Польши, "нарушили воздушное пространство" на границе и залетели на территорию Подляского воеводства. Однако, в центре критики поляков оказались не белорусские военные, а Министерство национальной обороны Польши и правительство в целом.

Вертолеты возле Беловежи жители Подляского воеводства заметили ещё утром 1 августа. Однако изначально оперативное командование Вооружённых сил Польши полностью отрицало факт нарушения воздушного пространства со стороны белорусски военных. Лишь через 10 часов после первых сообщений от местных жителей, после полного “анализа обстановки” польское Минобороны официально подтвердило, что “воздушное пространство Польши было нарушено двумя белорусскими вертолетами, которые проводили учения у границы”.

В соцсетях тут же пошла лавина комментариев от возмущённых рядовых граждан и известных политиков на запоздалую реакцию властей, сообщило издание Wiadomosci.

“У жителей приграничья возникают зрительные галлюцинации в результате стресса, вызванного наплывом мигрантов. Они видят белорусские вертолеты, а это — негабаритные аисты”, - написал на своей странице в Twitter бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, саркастически добавив, что в район Беловежи, где заметили белорусские вертолёты, нужно “направить взвод офтальмологов, чтобы исправить ситуацию”.

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Раскритиковал Минобороны за медлительность и депутат польского Сейма Кшиштоф Брейза. По его словам, оборонное ведомство подтвердило факт нарушения воздушного пространства только через 10 часов “только потому, что жители сделали фото”.

Его поддержал другой депутат, пресс-секретарь оппозиционной партии “Гражданская платформа” Ян Грабец.

“Весь день они отрицали, что белорусские вертолеты летали в воздушное пространство Польши. Через 12 часов они поняли, что произошло. При таком эффективном правительстве страшно бояться”, - написал он на своей странице в Twitter.

Его однопартиец Роберт Тышкевич назвал произошедшее “очередным конфузом” министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака.

“Минобороны целый день понадобилось, чтобы установить, что утром белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши в районе Беловежи. Как и в случае с ракетой под Быдгощем, рядовые граждане снова проявили лучшую проницательность. Это и забавно, и ужасно”, — написал политик в Twitter.

К Блащаку обратился через соцсети и другой депутат от оппозиции, Цезарий Томчик.

“Все отлично, только сегодня белорусские вертолеты облетали Польшу. Вы в курсе, какую функцию выполняете и в какое время?” - задался вопросом политик.

Напомним, видео якобы с белорусскими военными вертолетами в небе на Польшей также было опубликовано в Twitter. На самом видео, действительно, видны в небе вертолеты, но определить, где был снят ролик не представляется возможным. Минобороны Польши не сразу признало инцидент и лишь к вечеру подтвердило факт нарушения воздушного пространства и объявило об усилении военного присутствия на границе в связи с этим.

Польша обвинила белорусские военные вертолеты в нарушении границы

Тем временем Министерство обороны Беларуси обвинения в нарушении границы Польши военными вертолетами назвали надуманными и расценили их как очередной повод для “оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы”.

Беларусь отвергла обвинения Польши в нарушении границы боевыми вертолетами