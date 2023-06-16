Польские пограничники заявили, что их «обстреляли» на границе с Беларусью. Чем?

Опубликовано: 16.06.2023 13:37 , Обновлено: 16.06.2023

Представители польской пограничной службы заявили, что их офицеров "кто-то обстрелял с белорусской стороны". В ГПК Беларуси пока никак не комментировали заявление польских властей. Точная дата инцидента не известна, сообщается, что произошло это несколько дней назад.

Кто и из чего стрелял в польских офицеров пока не известно, написало издание rmf24.pl. По словам полковника польской погранслужбы Аркадиуша Тывонюка, «скорость и кинетическая энергия были значительными».

Он отметил, что не может утверждать, что выстрел произошел из пневматического оружия, «но в любом случае что-то прошло через боковое окно машины, вылетело с другой стороны и вошло в другое окно».

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Представитель погранслужбы подчеркнул, что в машине находились двое офицеров, и «это угрожало их жизни и здоровью».

По его словам, почти ежедневно в сторону польских патрулей с белорусской стороны бросают камни, а с начала года “мигранты приняли 12,3 тыс. попыток нелегального пересечения границы”.

Напомним, ранее Телеграф писал, что МИД Беларуси обвинил Польшу в подготовке “боевиков с целью вооруженной смены власти в Минске”.

По словам Юрия Амбразевича, замминистра иностранных дел, в соседних странах НАТО на границах с Беларусью уже несколько лет создаются новые военные формирования, “а в Польше занимаются подготовкой боевиков с целью вооруженной смены власти в Минске”:

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