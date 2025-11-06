Польские пограничники нашли на границе с Беларусью дрон с контрабандой

📷 Фото

Опубликовано: 06.11.2025 08:52 , Обновлено: 06.11.2025

Дрон, начиненный сотнями пачек контрабандных сигарет, обнаружили польские пограничники в городе Крынки, расположенном у границы с Беларусью. Пограничники Подляского воеводства утверждают, что контрабандный груз был запущен с территории Беларуси и подобный случай далеко не единичный.

На официальной страничке Подляского отделения польской погранслужбы выложили фотографии дрона, замеченного на границе с Беларусью. После осмотра беспилотника оказалось, что внутри хранились около 400 пачек сигарет, как утверждается, опечатанные белорусскими акцизными марками.

Белорусская сторона данный инцидент никак не комментировала.

















По информации Подляского погранотделения, это уже второй подобный инцидент в этом году. Всего Пограничная служба Польши зафиксировала 118 попыток контрабанды сигарет с использованием метеозондов и 18 случаев - с использованием беспилотников.

Лукашенко пожаловался на «матерное» слово в докладе правительства по торговле

Ранее Telegraf.news рассказал, что Польша решила в срочном порядке начать строительство национальной системы защиты от беспилотников, не дожидаясь соответствующих решений на уровне ЕС. Первые элементы нового оборонного щита появятся уже в течение трех месяцев. Об этом на днях в интервью агентству Bloomberg заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик.

Польша пообещала за 3 месяца ввести в строй «Стену дронов» на границе с Беларусью