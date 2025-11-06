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Польские пограничники нашли на границе с Беларусью дрон с контрабандой

Польские пограничники нашли на границе с Беларусью дрон с контрабандой
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📷 Фото

Дрон, начиненный сотнями пачек контрабандных сигарет, обнаружили польские пограничники в городе Крынки, расположенном у границы с Беларусью. Пограничники Подляского воеводства утверждают, что контрабандный груз был запущен с территории Беларуси и подобный случай далеко не единичный.

На официальной страничке Подляского отделения польской погранслужбы выложили фотографии дрона, замеченного на границе с Беларусью. После осмотра беспилотника оказалось, что внутри хранились около 400 пачек сигарет, как утверждается, опечатанные белорусскими акцизными марками.

Белорусская сторона данный инцидент никак не комментировала.

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По информации Подляского погранотделения, это уже второй подобный инцидент в этом году. Всего Пограничная служба Польши зафиксировала 118 попыток контрабанды сигарет с использованием метеозондов и 18 случаев - с использованием беспилотников.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что Польша решила в срочном порядке начать строительство национальной системы защиты от беспилотников, не дожидаясь соответствующих решений на уровне ЕС. Первые элементы нового оборонного щита появятся уже в течение трех месяцев. Об этом на днях в интервью агентству Bloomberg заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик.

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