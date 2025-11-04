Польша пообещала за 3 месяца ввести в строй «Стену дронов» на границе с Беларусью

Опубликовано: 04.11.2025 14:03 , Обновлено: 04.11.2025

Польша в срочном порядке начнет строительство национальной системы защиты от беспилотников, не дожидаясь соответствующих решений на уровне ЕС. Первые элементы нового оборонного щита появятся уже в течение трех месяцев. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик.

Заместитель главы оборонного ведомства Польши подтвердил, что правительство не намерено ждать реализации общеевропейской инициативы «Стена дронов» и самостоятельно инвестирует в технологии обнаружения, подавления и уничтожения вражеских дронов.

«Мы разделяем идею укрепления безопасности воздушного пространства на всей территории Европейского союза и открыты для внешних предложений, но приоритетом остаются внутренние проекты», — подчеркнул Томчик.

Первые инвестиционные решения в рамках новой программы будут объявлены уже в этом месяце. Замминистра не стал раскрывать точный объем планируемых расходов, но отметил, что не менее половины контрактов должны достаться польским компаниям.

Необходимость срочного усиления противодроновой обороны Томчик проиллюстрировал на примее инцидента в сентябре, когда НАТО пришлось использовать истребители с дорогостоящими ракетами для уничтожения около 20 беспилотников, вторгшихся в воздушное пространство Польши. Этот случай показал уязвимость существующей системы.

Польша может частично профинансировать проект за счет новой кредитной программы ЕС SAFE, в рамках которой, как пограничная с Россией и Беларусью страна, получила доступ к 43,7 млрд евро.

Правительство планирует, что первые элементы «Стены дронов» будут развернуты в течение трех месяцев после официального старта программы. Полное завершение проекта намечено на двухлетний срок.

Власти Беларуси в лице МИД, Минобороны и Президента не раз призывали соседние европейские страны отказаться от “милитаризации” и начать переговоры. Также стало известно, что Беларусь вела тайные переговоры с Польшей, но они пока провалились.

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