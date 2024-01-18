«Подделывают голоса близких» – Банки рассказали белорусам о новой уловке мошенников

Опубликовано: 18.01.2024 12:58 , Обновлено: 18.01.2024

Два белорусских банка предупредили о новых приемах мошенников по выуживанию денег со счетов соотечественников. В одном случае просят принять участие в опросе, в другом – даже подделывают голоса близких родственников. Как уберечься?

МТБанк и Сбер Банк рассказали о разных мошеннических способах. Второй – так и вовсе очень убедительный. Но цель у злоумышленников по-прежнему одна: выудить деньги.

МТБанк сообщил, что с поддельных страниц банка либо в личных сообщениях мошенники просят принять участие в опросе или конкурсе, обещают вознаграждение или выплаты за прохождение опроса.

«Соглашаясь принять участие в опросе, клиент попадает на фишинговую страницу. Она копирует вход в личный кабинет интернет-банка, запрашивает идентификационный номер паспорта и коды из sms. После этого мошенники списывают деньги с карты», – рассказали в банке подробности преступной схемы.

И посоветовали не кликать немедленно на манящую ссылку. А зайти прежде на официальный сайт банка и убедиться, что вы не наткнулись на мошенников.

Сбер Банк предупредил, что в Беларуси набирает популярность новый вид мошенничества – голосовой. Киберпреступники подделывают голоса близких родственников потенциальных жертв. Для этого они используют специальную компьютерную технологию, которая создает дипфейки.

БПЦ предупредил белорусов об опасных СМС. Как не потерять деньги?

С помощью поисковых систем, через соцсети, различные базы данных злоумышленники узнают состав семьи, круг общения, место работы, изучают комментарии на страницах аккаунтов тех, кого планируют обмануть. Затем связываются с тем, кто якобы будет обращаться за помощью . Здесь уже может быть разыгран любой диалог, главное – получить образец голоса .

«Потом мошенники звонят потенциальной жертве, говорят голосом родственника и рассказывают вымышленную историю – как правило, связанную с какой-то бедой или катастрофой, выход из которой, конечно, есть: всего лишь нужно немедленно перечислить определенную сумму денег на определенный счет. Так проходимцы играют на чувствах, у людей возникает отчаяние, тревожность, желание помочь, и они выполняют просьбу о перечислении средств», – рассказали в банке.

Советы тут простые. Прежде всего, посмотрите, с какого номера вам звонят – если незнакомый, то это «первый звоночек». Ну и сразу же перезвоните родственнику, чей голос только что слышали, и уточните, он это был или нет.

Ранее Телеграф рассказывал, что в милицию Минска обратилась 74-летняя женщина и сообщила, что стала ставшая жертвой телефонных мошенников. Оказалось, мошенники действовали в три этапа: сначала звонок по «задолженности» за телефон, потом – подключение якобы правоохранителя, и в итоге – выставление квартиры на теневой аукцион.

Мошенники придумали новую схему обмана. Как белорусам не лишиться квартиры?