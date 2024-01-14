БПЦ предупредил белорусов об опасных СМС. Как не потерять деньги?

Опубликовано: 14.01.2024 19:49 , Обновлено: 14.01.2024

В Банковском процессинговом центре (БПЦ) сообщили, что белорусам стали приходить опасные СМС, которые могут привести к потере денежных средств. Но опасности можно избежать, уточнили в БПЦ.

В Центре утверждают, что белорусам стали приходить СМС якобы от РУП «Белпочта». “В этих сообщениях говорится о том, что посылка прибыла на склад, но не может быть доставлена адресату, поэтому необходимо заполнить недостающую информацию перейдя по ссылке. Ссылки в реальности являются фишинговыми, а ввод данных приводит к списанию денежных средств граждан”, - сообщили в БПЦ. Там дали белорусам три рекомендации:

Обратить внимание на отправителя так как, как правило, “они приходят не с белорусских номеров телефонов”.

Если вы не ждёте посылку, то лучше вживую сходить в почтовое отделение и узнать подробности.

И, естественно, не вводите личные данные, особенно данные банковской карточки, перейдя по ссылки в таком СМС.

Также статус посылки можно самостоятельно проверить на официальном сайте РУП «Белпочта».

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