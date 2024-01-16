Мошенники придумали новую схему обмана. Как белорусам не лишиться квартиры?

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Опубликовано: 16.01.2024 14:32 , Обновлено: 16.01.2024

В милицию Минска обратилась 74-летняя женщина и сообщила, что стала ставшая жертвой телефонных мошенников. Рассказала, как происходил обман. Оказалось, мошенники действовали в три этапа: сначала звонок по «задолженности» за телефон, потом – подключение якобы правоохранителя, и в итоге – выставление квартиры на теневой аукцион.

Когда пенсионерке поступил звонок «от мобильного оператора», и ей сообщили о задолженности аж в 17 тысяч рублей, она удивилась, но подвох не прочувствовала. Все же уточнила – откуда? Услышала в ответ: «Задолженность образовалась из-за крупной онлайн-покупки, совершенной от вашего имени», – рассказали в МВД.

Позже к беседе присоединился «сотрудник правоохранительных органов» и предостерег, что «таким способом аферисты могут лишить ее всех накоплений».

По указаниям звонящих женщина положила свои сбережения на некий «защищенный счет», реквизиты которого им сообщила.

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На следующий день жертве сообщили, что неизвестные продают ее квартиру на теневом интернет-аукционе, и предложили поучаствовать в «спецоперации» по поимке преступников, выставив свое жилье на продажу. Минчанка согласилась. Но неладное заподозрила, только когда узнала, что с ее «защищенного счета» исчезли все деньги – восемь тысяч долларов.

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Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество.

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