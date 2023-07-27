Под Витебском мужчину обвинили в совращении более 100 детей

Опубликовано: 27.07.2023 16:22 , Обновлено: 27.07.2023

В Витебской области будут судить 35-летнего мужчину, обвиняемого в том, что в период с 2016-го по 2022 год он совратил более ста несовершеннолетних девочек.

По данным следствия, в течение восьми лет обвиняемый в соцсетях отправлял им развратные сообщения, в которых склонял вступить в половой акт и “другим действиям сексуального характера”, в том числе за деньги, рассказали в Следственном комитете.

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Но этим дело не ограничилось. Следствие утверждает, что мужчина «совершил половые сношения и иные действия сексуального характера» с детьми. Кроме того, обвиняемый склонил малолетнюю девочку делать порнографические материалы, которые потом она ему отсылала.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 107 девушек.

Следователи допросили обвиняемого, потерпевших, свидетелей. Экспертиза показала, что психическими расстройствами на момент совершения преступлений мужчина не страдал и отдавал себе отчет в том, что делает.

Подозреваемого обвинили по пяти статьям уголовное кодекса. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд.

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