В Барановичах памятник уплыл по затопленной после ливня улице

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Опубликовано: 16.07.2025 17:50 , Обновлено: 16.07.2025

В Барановичах днём 16 июля во время сильного ливня по затопленной проезжей части поплыла скульптура — часть местной мемориальной инсталляции. Очевидцами необычного случая стали прохожие и водители в центре города.

Как сообщило местное издание «Наш край», из-за проливного дождя центральные улицы города оказались затоплены потоками воды. В какой-то момент в общем потоке автомобилей появилась плывущая скульптура, которая двигалась по улице.

Позже выяснилось, что это один из элементов инсталляции «Город трудовой славы. 1941–1945 гг.», установленной рядом с ЗАГСом. Работники ЖКХ оперативно выловили экспонат.

Фото: nashkraj.by

«Пока скульптура временно стоит возле здания „Белтелекома“, чуть позже, когда немного восстановится погода, вернём его на прежнее место. Ни эта фигура, ни остальные скульптуры во время сегодняшнего ливня не пострадали», — рассказал генеральный директор Барановичского городского ЖКХ Дмитрий Тихно.

Он добавил, что коммунальные службы сейчас занимаются устранением последствий непогоды по всему городу, а также приводят в порядок территорию вокруг мемориальной стелы, где водой размыло клумбы. По состоянию на 16:00 в Барановичах зафиксировали падение четырёх деревьев, которые уже убраны.