В Барановичах памятник уплыл по затопленной после ливня улице
В Барановичах днём 16 июля во время сильного ливня по затопленной проезжей части поплыла скульптура — часть местной мемориальной инсталляции. Очевидцами необычного случая стали прохожие и водители в центре города.
Как сообщило местное издание «Наш край», из-за проливного дождя центральные улицы города оказались затоплены потоками воды. В какой-то момент в общем потоке автомобилей появилась плывущая скульптура, которая двигалась по улице.
Позже выяснилось, что это один из элементов инсталляции «Город трудовой славы. 1941–1945 гг.», установленной рядом с ЗАГСом. Работники ЖКХ оперативно выловили экспонат.
«Пока скульптура временно стоит возле здания „Белтелекома“, чуть позже, когда немного восстановится погода, вернём его на прежнее место. Ни эта фигура, ни остальные скульптуры во время сегодняшнего ливня не пострадали», — рассказал генеральный директор Барановичского городского ЖКХ Дмитрий Тихно.
Он добавил, что коммунальные службы сейчас занимаются устранением последствий непогоды по всему городу, а также приводят в порядок территорию вокруг мемориальной стелы, где водой размыло клумбы. По состоянию на 16:00 в Барановичах зафиксировали падение четырёх деревьев, которые уже убраны.