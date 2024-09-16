Под Витебском из-за столкновения машины с лосем погиб 12-летний мальчик

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Опубликовано: 16.09.2024 08:45 , Обновлено: 16.09.2024

Поздно вечером в воскресенье, 15 сентября, под Витебском произошло очередное ДТП с диким животным. Водитель легкового Volkswagen Passat не смог уйти от столкновения с внезапно выбежавшем на дорогу лосем, в результате чего 12-летний подросток, сидевший в момент аварии на пассажирском кресле, скончался на месте аварии.

По данным ГАИ Витебской области, авария произошла около 21:30 на 90-м километре трассы М-8 “Граница Российской Федерации- Витебск-Гомель-граница Украины”.

За рулём Volkswagen Passat был 44-летний мужчина, отец погибшего мальчика. Сам он также получил серьёзные травмы - медики увезли его в больницу с места аварии.









В связи в данным ДТП в ГАИ призвали водителей выбирать безопасную скорости при проезде по дороге сквозь лесные массивы и соблюдать предельную внимательность и осторожность на потенциально опасных отрезках дороги, чтобы иметь возможность избежать ДТП.

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