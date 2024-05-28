Под Полоцком рыбакам дали штраф 85 тыс рублей. В СК рассказали, за что завели уголовное дело

Опубликовано: 28.05.2024 08:58 , Обновлено: 28.05.2024

Сотрудники охраны животного и растительного мира на прошлой неделе вычислили трёх мужчин, которые незаконно рыбачили на озере Луничино в Полоцком районе Витебской области. Причинённый ими ущерб сотрудники ведомства оценили почти в 85 тысяч рублей, а Следственный комитет уже возбудил против них уголовное дело.

Как выяснили следователи, трое приятелей вечером 22 мая 2024 года установили на озере 11 рыболовных сетей, а на следующее утро вытянули приличный улов:

74 линя,

34 карася,

27 окуней,

21 красноперку,

4 щуки.

Дождавшись, пока рыболовы уложат добычу в мешки, к ним вышли правоохранители. Двух мужчин они задержали, а третий бросился в бега. Однако вскоре милиция вычислила и его. Рыболовами оказались жители Новополоцка, Полоцкого и Глубокского районов в возрасте от 31 до 44 лет.

Помимо собственно незаконно добытого улова следователи изъяли у них также лодку, рыболовные сети и рацию. Полоцкий межрайонный отдел СК возбудил против всех троих уголовное дело по части 4 статьи 281 Уголовного кодекса Беларуси. Теперь помимо возмещения ущерба окружающей среде за незаконную добычу рыбы, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере, мужчинам может грозить лишение свободы на срок до шести лет .

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[info_b]Крупным размером ущерба в данной статье УК Беларуси считается сумма, превышающая размер базовой величины в 100 и более раз (то есть свыше 4 тыс. рублей), особо крупным – в 250 и более раз (то есть свыше 10 тыс. рублей). В период действия запрета на лов рыбы, при ловле запрещенными орудиями и способами рыболовства вред, причиненный окружающей среде, природоохрана исчисляет в тройном размере.[/info_b]

В СК Беларуси напомнили, что в настоящее время в Витебской области действует запрет на лов всех видов рыбы . Его должны отменить лишь 8 июня. Ловить рыбу сейчас разрешается лишь любителям с соблюдением следующих условий:

только одной удочкой с одним крючком,

только одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой с одним (или двумя) одинарным, двойным или тройным крючком,

в светлое время суток,

только с берега или с искусственного сооружения, то есть не заходя в воду.

Ранее Telegraf.news сообщил, что до 30 мая в Беларуси также действует полный запрет на судака. Пойманную рыбу необходимо отпускать независимо от его состояния и желательно «с наименьшими повреждениями».

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