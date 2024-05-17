"Реальная опасность" - В Госэнергогазнадзоре предостерегли белорусов от использования удочек из этого материала
Пришла теплая пора - в Беларуси активизировались рыбаки. Однако безобидный, на первый взгляд, досуг может закончиться трагически, вплоть до летального исхода. В Государственном энергетическом и газовом надзоре рассказали, удилища из какого материала могут быть опасны для рыбаков.
По словам заместителя генерального директора - главного инженера ведомства Александра Гулевича, в последние годы рыбаки стали часто использовать углепластиковые удилища, графитированное волокно в которых отлично проводит электрический ток.
“Электропроводимость хорошего волокна сравнима с проводимостью не только меди или алюминия, но даже с проводимостью серебра. В этом и заключается реальная опасность для рыболовов”, - отметил специалист.
Он обратил внимание, что на удилища из углепластика наносят предупреждение в виде надписи или стилизованного значка, которые сообщают о запрете на ловлю вблизи источников электрического тока. Кроме того, соответствующий пункт должен быть и в паспорте удочки.
Как рассказал главный инженер Госэнергогазнадзора, электрический ток может поразить человека при его приближении “на недопустимое расстояние к проводам воздушной линии электропередачи”. Причем при высоком напряжении прямой контакт с проводом для поражения током необязателен, заметил Гулевич.
“Контакт или приближение на недопустимое расстояние к проводам воздушной линии электропередачи происходит при манипулировании удилищем или при переходе с одного места рыбной ловли на другое, когда удилище переносится в разложенном вертикальном положении”, - процитировало специалиста агентство БелТА.
Что делать рыбакам
Гулевич дал несколько рекомендаций для безопасной рыбалки:
- выбрать для ловли место, расположенное на расстоянии не менее 10 м от опор воздушных линий напряжением 10-20 кВ, 15 м - напряжением 20-35 кВ, 20 м - 110 кВ, 25 м - 220 кВ, 30 м - 330 кВ,
- при передвижении в охранных зонах линий электропередачи стоит смотреть вверх, обходить опоры воздушных линий электропередачи стороной,
- удилища следует переносить в сложенном состоянии параллельно проводам линии электропередачи и земле.
Главный инженер также рассказал, какие действия нужно предпринять, если вы увидели, что кто-то на водоеме попал под действие электрического тока:
- во-первых, важно немедленно вызвать скорую помощь по номеру 103,
- до ее прибытия нужно оказать первую помощь пострадавшему, убедившись, что он не находится под действием электрического тока,
- в противном случае к пострадавшему нельзя приближаться на расстояние ближе 8 м, нужно сообщить об инциденте в аварийную диспетчерскую службу “Белэнерго” по телефону 144 или спасателям по номерам 101 или 112,
- если же вы сами пострадавший, важно тоже незамедлительно вызвать скорую помощь, даже если состояние кажется удовлетворительным.
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