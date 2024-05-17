"Реальная опасность" - В Госэнергогазнадзоре предостерегли белорусов от использования удочек из этого материала

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Опубликовано: 17.05.2024 21:21 , Обновлено: 17.05.2024

Пришла теплая пора - в Беларуси активизировались рыбаки. Однако безобидный, на первый взгляд, досуг может закончиться трагически, вплоть до летального исхода. В Государственном энергетическом и газовом надзоре рассказали, удилища из какого материала могут быть опасны для рыбаков.

По словам заместителя генерального директора - главного инженера ведомства Александра Гулевича, в последние годы рыбаки стали часто использовать углепластиковые удилища, графитированное волокно в которых отлично проводит электрический ток.

“Электропроводимость хорошего волокна сравнима с проводимостью не только меди или алюминия, но даже с проводимостью серебра. В этом и заключается реальная опасность для рыболовов”, - отметил специалист.

Он обратил внимание, что на удилища из углепластика наносят предупреждение в виде надписи или стилизованного значка, которые сообщают о запрете на ловлю вблизи источников электрического тока. Кроме того, соответствующий пункт должен быть и в паспорте удочки.

Как рассказал главный инженер Госэнергогазнадзора, электрический ток может поразить человека при его приближении “на недопустимое расстояние к проводам воздушной линии электропередачи”. Причем при высоком напряжении прямой контакт с проводом для поражения током необязателен, заметил Гулевич.

“Контакт или приближение на недопустимое расстояние к проводам воздушной линии электропередачи происходит при манипулировании удилищем или при переходе с одного места рыбной ловли на другое, когда удилище переносится в разложенном вертикальном положении”, - процитировало специалиста агентство БелТА.

Что делать рыбакам

Гулевич дал несколько рекомендаций для безопасной рыбалки:

выбрать для ловли место, расположенное на расстоянии не менее 10 м от опор воздушных линий напряжением 10-20 кВ, 15 м - напряжением 20-35 кВ, 20 м - 110 кВ, 25 м - 220 кВ, 30 м - 330 кВ,

при передвижении в охранных зонах линий электропередачи стоит смотреть вверх, обходить опоры воздушных линий электропередачи стороной,

удилища следует переносить в сложенном состоянии параллельно проводам линии электропередачи и земле.

Главный инженер также рассказал, какие действия нужно предпринять, если вы увидели, что кто-то на водоеме попал под действие электрического тока:

во-первых, важно немедленно вызвать скорую помощь по номеру 103,

до ее прибытия нужно оказать первую помощь пострадавшему, убедившись, что он не находится под действием электрического тока,

в противном случае к пострадавшему нельзя приближаться на расстояние ближе 8 м, нужно сообщить об инциденте в аварийную диспетчерскую службу “Белэнерго” по телефону 144 или спасателям по номерам 101 или 112,

если же вы сами пострадавший, важно тоже незамедлительно вызвать скорую помощь, даже если состояние кажется удовлетворительным.

Ранее Telegraf.news сообщал, что с 15 апреля по 30 мая белорусским рыболовам придется в обязательном порядке отпускать пойманного судака, причем независимо от его состояния и желательно «с наименьшими повреждениями». В Госинспекции охраны животного и растительного мира объяснили, что полный запрет на добычу этой рыбы ввели «с целью сохранения популяции судака и создания благоприятных условий для его воспроизводства во всех рыболовных угодьях республики».

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