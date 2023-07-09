Под Могилевом загорелась заправка, есть пострадавшие
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В Могилевском районе 8 июля на заправке произошел пожар, несколько людей получили ожоги.
К месту прибыли сотрудники МЧС, которые ликвидировали возгорание, рассказали в Следственном комитете.
Выяснилось, что водитель микроавтобуса привез для заправки два бытовых газовых баллона. Несмотря на то, что делать это запрещено, сотрудник заправки начал заполнять баллоны пропаном. В какой-то момент при заправке одного из них произошло возгорание.
В результате оплавилась заправочная колонка и загорелся микроавтобус. Пытавшиеся самостоятельно устранить возгорание водитель и сотрудник станции получили серьезные ожоги, их доставили в больницу.
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