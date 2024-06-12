Под Минском грузовик врезался в мост — кабина разлетелась на куски

🎥 Видео

Опубликовано: 12.06.2024 11:59 , Обновлено: 12.06.2024

Крупная авария произошла в среду утром, 12 июня, на трассе М5. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как грузовик влетел в опору моста и разбился. Осколки от транспортного средства разлетелись на несколько метров, дорогу перекрыли. Официальной информации от Госавтоинспекции пока не поступало.

«Сьезд на Минск, серьезное ДТП. Проезда нет. Сказали, что дорога будет перекрыта до обеда», — написал один из свидетелей аварии в соцсетях.

«Авария произошла предположительно в 9:10. Пострадавшего не видел. Возможно, он уже накрыт пледом”, — прокомментировал ещё один очевидец ДТП.

На видео можно заметить, что от кабины практически ничего не осталось, а из кузова на дорогу высыпалось всё содержимое. На место сразу же прибыли несколько машин МЧС, а также медики, сообщил Интернет-портал Onliner.

[obnovleno_b] Позже в УВД Миноблисполкома сообщили, что 44-летний водитель скончался. По предварительной информации, около 8:00 мужчина ехал на грузовой автомашине «МАЗ МАН» в направлении Минска, однако на 59 километре автодороги М-5 «Минск-Гомель» не справился с управлением и въехал опорное сооружение моста.

“Причина дорожно-транспортного происшествия выясняется. На месте ДТП работают следственно-оперативная группа”, — добавили в ведомстве. [/obnovleno_b]

Фото: УВД Миноблисполкома

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=dLiM7nfQrvM&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fauto.onliner.by%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo

Ранее Telegraf.news писал, что Гродненская пограничная группа сообщила об инциденте, который произошёл 8 июня. На участке погранзаставы «Усово» обнаружили тело военнослужащего с признаками суицида. Молодому человеку было 22 года.

Под Гродно нашли мёртвым пограничника