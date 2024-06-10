Под Гродно нашли мёртвым пограничника

Опубликовано: 10.06.2024 12:55 , Обновлено: 10.06.2024

Гродненская пограничная группа сообщила об инциденте, который произошёл 8 июня. На участке погранзаставы «Усово» обнаружили тело военнослужащего с признаками суицида. Молодому человеку было 22 года.

По информации ведомства, парня 2002 года рождения призвали в октябре прошлого года — он проходил срочную службу. На момент трагедии младший сержант находился в пограничном наряде по охране Государственной границы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа.

Руководство Госпогранкомитета и командование Гродненской пограничной группы выражают соболезнования родным и близким военнослужащего.

Ранее Telegraf.news писал, что в Ельском районе Гомельской области на территории пограничной заставы “Роза Люксембург”, расположенной вблизи белорусско-украинской границы, обнаружили труп военнослужащего-срочника с признаками суицида. Об этом сообщили в Мозырском пограничном отряде.

На заставе на белорусско-украинской границе обнаружили тело срочника «с признаками суицида»