ЖКХ Минска перевели на усиленный режим работы из-за ветра в 97 км/ч. Куда сообщать о последствиях непогоды?

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Опубликовано: 29.07.2024 09:36 , Обновлено: 29.07.2024

Коммунальные службы Минска в понедельник, 29 июля, перевели в режим повышенной готовности. Как сообщили в Минском городском жилищном хозяйстве, причиной стал неблагоприятный прогноз Белгидромета, синоптики которого предупредили о сильном ветре и ливнях в начале новой рабочей недели.

Согласно оперативным данным синоптиков, на 29 июля объявлен оранжевый уровень метеоопасности. Усиление западного ветра наблюдалось уже в воскресенье по западу страны и в Минске. В понедельник сложные погодные условия спрогнозировали уже по всей территории Беларуси. Ожидается, что порывы ветра, в том числе в Минске, могут достигать скорости 15-22 м/с (то есть 80 км/ч), а кое-где по стране - до 25-27 м/с (до 97 км/ч). Кроме того, ожидаются сильные дожди.

Сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, согласно прогнозу синоптиков, сохранятся и во вторник, 30 июля, ночью на большей части территории Беларуси, в том числе, в столице.

В Telegram-канале столичной службы ЖКХ сообщиликонтакты, по которым горожане могут сообщить о последствиях непогоды. Помимо единого телефонного номера ЖКХ 115 или заявок на интернет-портале 115.бел можно также обращаться напрямую в Viber-чаты коммунальных служб. Для каждого конкретного района Минска создали отдельный чат, попасть в которые можно, перейдя по ссылкам, указанным в официальном Telegram-канале Минского городского жилищного хозяйства.

Там также попросили минчан при ухудшении погодных условий “быть внимательнее”, не прятаться от дождя под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Свои рекомендации озвучили также в ГАИ. Автомобилистам там рекомендовали при усилении ветра и дождя:

выбирать безопасную в конкретной дорожной ситуации скорость, дистанцию и боковой интервал,

не совершать резких движений рулем, разгонов и торможений,

обязательно пристегиваться ремнями безопасности, а детей перевозить в специальных удерживающих устройствах,

включить ближний свет фар,

при сильном ливне, когда продолжать движение невозможно - остановиться за пределами проезжей части и включить аварийный свет,

в грозу и при сильном ветре не парковаться под деревьями, около слабо закрепленных и конструкций с высокой парусностью.

В свою очередь пешеходам рекомендовали обязательно обозначать себя фликерами и носить “одежду повышенной видимости”, а перед тем, как переходить проезжую часть, обязательно убедиться, что все водители вас заметили и пропускают. Кроме того, в ГАИ рекомендовали не пользоваться в непогоду велосипедами и средствами персональной мобильности.

Ранее Telegraf.news рассказал, что специалисты Telegram-канала Meteo Channel, исходя из данных ECMWF, спрогнозировали приход «мощного циклона» на территорию Восточной Европы на начало этой недели, 29–30 июля . По их словам, согласно последним обновлённым данным, центр «глубокого циклона» моделью ECMWF «сдвинула» на Прибалтику. Наивысшее развитие структуры циклона, по их расчётам, произойдёт уже над Центральным федеральным округом России, но и север Беларуси, вероятнее всего «зацепит».

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