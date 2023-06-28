Под Дзержинском автомобиль влетел в подземный переход. Есть жертвы
На трассе М1 «Минск-Брест» вечером 28 июня произошло смертельное ДТП. Есть погибшие.
По данным следствия, 33-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, выехал на обочину, где врезался в дорожное ограждение, от которого то сломалось. После этого машина въехала в подземный переход, где находились две женщины (42 и 67 лет). От полученных травм они скончались на месте происшествия, рассказали в Следственном комитете. В МВД уточнили, что погибли мать и дочь.
По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем. Ему оказали медицинскую помощь.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 («Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлёкшее по неосторожности смерть двух человек») Уголовного кодекса Беларуси.
Ранее Телеграф писал, что на Гомельщине под фурой обрушился мост:
На Гомельщине под фурой обрушился мост
А под Гродно из-за барсука перевернулось такси: