Под Дзержинском автомобиль влетел в подземный переход. Есть жертвы

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Опубликовано: 28.06.2023 22:25 , Обновлено: 28.06.2023

На трассе М1 «Минск-Брест» вечером 28 июня произошло смертельное ДТП. Есть погибшие.

По данным следствия, 33-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, выехал на обочину, где врезался в дорожное ограждение, от которого то сломалось. После этого машина въехала в подземный переход, где находились две женщины (42 и 67 лет). От полученных травм они скончались на месте происшествия, рассказали в Следственном комитете. В МВД уточнили, что погибли мать и дочь.

По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем. Ему оказали медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 («Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлёкшее по неосторожности смерть двух человек») Уголовного кодекса Беларуси.

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