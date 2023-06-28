На Гомельщине под фурой обрушился мост
На трассе Н4672 Хальч — Шерстин — Присно — Большевик (в Ветковском районе) ночью 28 июня обрушился мост, по которому в тот момент ехала фура.
По информации ГАИ, одна из полос была перекрыта. При движении груженой фуры по другой полосе, произошло разрушение плиты перекрытия моста.
Застрявший транспорт блокировал проезд. Чтобы извлечь его, к месту происшествия вызвали из Гомеля кран. Проезд по мосту пока ограничен.
Объезд осуществляется через населенный пункт Кунторовка (по трассе Н4689 Даниловичи — Боркин — Радуга). Машины скорой помощи, пожарные и автомобили милиции, могут беспрепятственно проезжать по мосту и сейчас, рассказали в газете”Голас Веткаўшчыны”.
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