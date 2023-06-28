На Гомельщине под фурой обрушился мост

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Опубликовано: 28.06.2023 12:00 , Обновлено: 28.06.2023

На трассе Н4672 Хальч — Шерстин — Присно — Большевик (в Ветковском районе) ночью 28 июня обрушился мост, по которому в тот момент ехала фура.

По информации ГАИ, одна из полос была перекрыта. При движении груженой фуры по другой полосе, произошло разрушение плиты перекрытия моста.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Застрявший транспорт блокировал проезд. Чтобы извлечь его, к месту происшествия вызвали из Гомеля кран. Проезд по мосту пока ограничен.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Объезд осуществляется через населенный пункт Кунторовка (по трассе Н4689 Даниловичи — Боркин — Радуга). Машины скорой помощи, пожарные и автомобили милиции, могут беспрепятственно проезжать по мосту и сейчас, рассказали в газете”Голас Веткаўшчыны”.

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