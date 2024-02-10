В Минске водитель Mercedes протаранил пять автомобилей

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Опубликовано: 10.02.2024 16:56 , Обновлено: 10.02.2024

В пресс-службе минской ГАИ сообщил , что 69-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по парковке вблизи здания 134 по проспекту Независимости, протаранил 5 автомобилей.

По данным ГАИ, мужчина не справился с управлением и повредил BMW, Renault, Mercedes, Subaru, BMW.

“В результате инцидента водитель автомобиля “BMW” получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. Шесть автомобилей получили механические повреждения”, - рассказали в ГАИ.