Подростки в Белыничах проехались на крыше «Жигулей». И сами себя сдали

🎥 Видео

Опубликовано: 16.02.2024 15:53 , Обновлено: 16.02.2024

В Могилевской области, в городе Белыничи, ГАИ привлекла к ответственности трех подростков в возрасте 16 и 17 лет. И дело даже не в том, что у несовершеннолетних не может быть прав на вождение, а в запредельном лихачестве: решили покататься на крыше автомобиля. Как их вычислили?

Как сообщили в УВД Могилевского облисполкома, 17-летний парень разместил в интернете ролик, в котором он «дрифтует» за рулем «Жигулей». При этом на крыше машины сидели еще два парня по 16 и 17 лет.

Видео заметили и внимательно посмотрели госавтоинспекторы. И привлекли молодых людей к административной ответственности: водителя – за езду без прав, а его приятелей – за нахождение во время движения автомобиля вне салона.

Материалы также отправили в комиссию по делам несовершеннолетних. А автомобиль – на охраняемую стоянку. К слову, на чьем авто покаталась компания, не сообщили.

Ранее Телеграф писал, что в городском поселке Освея Верхнедвинского района инспекторы ДПС заметили на ночной дороге необычную транспортную связку. Мотоцикл буксировал сани и тюбинг, в которых сидели люди.

В Витебской области ГАИ заметила сани и тюбинг на буксире у мотоцикла