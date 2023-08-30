Под Барановичами женщина сожгла свой ноутбук в духовке после телефонного звонка. Почему?

Опубликовано: 30.08.2023 15:58 , Обновлено: 30.08.2023

53-летней жительнице Барановичского района позвонили по мессенджеру. После разговора женщина взяла свой ноутбук и сожгла его в духовке. В Следственном комитете объяснили, как так вышло.

Звонившиесообщили женщине, что кто-то якобы оформил на ее имя три кредита. Чтобы обнулись их, по указанию мошенников, она оформила в банке кредит на 11 500 рублей и перевела деньги на указанный ими счет.

Затем аферисты убедили женщину установить в телефоне приложение для удаленного доступа, после чего уже сами оформили кредит на 12 000 рублей, которые сельчанка снова им перевела.

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Потом мошенники стали интересоваться ее политическими взглядами. В СК пишут, что «мнение женщины по многим вопросам расходится с их позицией», поэтому они решили ее наказать. Они сообщили, что якобы через ее ноутбук произошла утечка личной информации и посоветовали сжечь ноут в духовке (кстати, по требованию звонивших, все происходившее потерпевшая транслировала через видеосвязь).

Когда женщина сожгла ноутбук (чем вывела из строя духовой шкаф), мошенники сказали, что это ей урок «за неправильные политические взгляды», после чего завершили разговор.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 209 («Мошенничество, совершенное в крупном размере») Уголовного кодекса Республики Беларусь.

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