Почти 300 осуждённых за год: МВД предупредило белорусов о 7 годах тюрьмы за такие действия в Сети и в жизни

Опубликовано: 27.02.2026 13:35 , Обновлено: 27.02.2026

Министерство внутренних дел (МВД) предостерегло белорусов от участия в некоторых конфликтных ситуациях как в реальной жизни, так и в виртуальном пространстве соцсетей, которые могут грозить внушительным тюремным сроком. За прошлый год почти 300 человек понесли наказание за свои неосмотрительные слова и действия.

Суровое наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет в Беларуси может грозить за противоправные действия в отношении сотрудников милиции.

В пресс-службе МВД заявили, что белорусские милиционеры часто сталкиваются на работе не только с агрессией и конфликтными ситуациями, но и с прямыми угрозами их жизни и здоровью, особенно, когда приезжают на место преступления или чрезвычайного происшествия. Порой всё ограничивается словесными оскорблениями и угрозами, но случается, что доходит до физического сопротивления и насилия.

[inf]Отметим, что в данном случае белорусское законодательство берёт под защиту не только самих правоохранителей, но и их близких. Статья 364 УК Беларуси сулит до семи лет тюрьмы в том числе тем, кто применяет насилие или озвучивает подобную угрозу и по отношению к близким правоохранителя, но с важной оговоркой. Если такие угрозы непосредственно связаны со служебной деятельностью правоохранителя и звучат с целью “воспрепятствования его законной деятельности или принуждения к изменению характера этой деятельности либо из мести за выполнение служебной деятельности”.[/inf]

По данным ведомства, в прошлом году по этой статье, а также по статьям за оскорбление и сопротивление правоохранителям были осуждены почти 300 человек. Впрочем, в МВД заявили, что общее количество таких преступлений “значительно сократилось”.

При этом, как отметил заместитель начальника Главное управление собственной безопасности (ГУСБ) МВД Владислав Олейников, противоправные действия в отношении милиционеров перекочевали и в виртуальное пространство. Провокации, распространение ложных сведений, попытки давления на милиционеров - от таких противоправных действий предостерёг белорусов представитель МВД.

“Эти действия не останутся безнаказанными!” - заверил Олейников, сообщив, что сотрудники ГУСБ “непрерывно проводят мониторинг всемирной паутины” в рамках мероприятий по защите чести, достоинства и деловой репутации белорусских правоохранителей.

Замечание инспектора ГАИ об отсутствии фликера закончилось для жительницы Лельчиц арестом и уголовным делом. Как так вышло?

Отметим, что возбуждение уголовного дела по статье 364 УК Беларуси нередко заканчиваются казалось бы рядовые инциденты. Так, в январе этого года в такой ситуации оказалась велосипедистка в Малорите Брестской области, которую остановили инспекторы ГАИ за то, что она ехала на электровелосипеде по проезжей части, а в прошлом году похожая ситуация произошла уже в Лельчицах.

Жительнице Малориты грозит до 7 лет после остановки инспекторами ГАИ