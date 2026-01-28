Жительнице Малориты грозит до 7 лет после остановки инспекторами ГАИ

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Опубликовано: 28.01.2026 16:33 , Обновлено: 28.01.2026

В УВД (Управление внутренних дел) Брестской области сообщили об инциденте с велосипедисткой, которую остановили в Малорите, когда она ехала на электровелосипеде по проезжей части. Сотрудники ГАИ (Государственной автоинспекции) обвинили ее в нарушении ПДД (Правил дорожного движения).

Однако 48-летняя женщина не только не согласилась с требованием инспекторов покинуть дорогу, но и оказала сопротивление. По словам представителей УВД Брестской области, она нанесла удар одному из остановивших ее сотрудников ГАИ.

В итоге те задержали велосипедистку и поместили в изолятор временного содержания (ИВС). Позднее в отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 364 УК РБ (Уголовного кодекса Республики Беларусь).

“Задержанной грозит до 7 лет лишения свободы”, - сообщили в УВД, пояснив, что “сотрудник ОВД (органов внутренних дел) при исполнении служебных обязанностей является представителем власти и находится под защитой государства”.

В милиции напомнили, что имеют в таких случаях право на “применение физической силы, спецсредств и оружия”.