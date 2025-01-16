Замечание инспектора ГАИ об отсутствии фликера закончилось для жительницы Лельчиц арестом и уголовным делом. Как так вышло?

Опубликовано: 16.01.2025 14:44 , Обновлено: 16.01.2025

В Лельчицах Гомельской области женщина напала на сотрудника ГАИ, который пытался задержать её подругу за неповиновение. Об этом сообщили в управлении по Гомельской области ГУСБ МВД.

Инцидент произошёл 11 января. Сотрудники ГАИ остановили двух пешеходов, мужчину и женщину, которые шли по краю дороги в тёмное время суток без светоотражателей. Во время оформления протокола 45-летняя женщина начала мешать инспекторам, а потом, оттолкнув одного из них, попыталась уйти.

На помощь нарушительнице пришла её 42-летняя знакомая. Она начала снимать происходящее на телефон. Инспектор несколько раз потребовал прекратить съёмку и пройти в служебный автомобиль, но женщина отказалась. В итоге её задержали с применением силы.

Когда инспекторы общались с задержанной, первая нарушительница снова подошла к автомобилю ГАИ и, крича и матерясь, несколько раз ударила одного из сотрудников.

В итоге обеих женщин задержали и доставили в милицию. На «помощницу» составили протокол об административном правонарушении за неповиновение. А на вторую женщину, которая ударила сотрудника ГАИ, завели уголовное дело по статье 364 УК РБ, сообщил тг-канал «Сожский форпост».

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Статья 364. Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел

Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел или его близких в целях воспрепятствования его законной деятельности или принуждения к изменению характера этой деятельности либо из мести за выполнение служебной деятельности —

наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до семи лет.

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В управлении по Гомельской области ГУСБ МВД напомнили, что сотрудники милиции при исполнении «находятся под особой защитой государства», а за угрозы и нападения на них предусмотрена ответственность по закону.

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