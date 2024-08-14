Пинские пограничники нашли тело белорусского военнослужащего на заставе

Опубликовано: 14.08.2024 08:05 , Обновлено: 28.01.2025

Пинский пограничный отряд сообщил, что 10 августа на участке пограничной заставы "Дивин" на белорусско-украинской границе обнаружили тело военнослужащего с признаками суицида.

По информации погранотряда, молодого человека 2005 года рождения призвали в апреле 2024 года на срочную военную службу. “По службе характеризовался положительно”, - рассказали в подразделении.

По предварительным данным, причина суицида - личные обстоятельства, не связанные с прохождением военной службы.

Для установления всех обстоятельств и причин случившегося на месте работала следственно-оперативная группа, дополнили в Пинском погранотряде.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в июне 2024 года Гродненская пограничная группа обнаружила тело военнослужащего с признаками суицида. Ему было 22 года.

Под Гродно нашли мёртвым пограничника

Также мы писали про подобный случай в Ельском районе Гомельской области на территории пограничной заставы «Роза Люксембург». Там в декабре 2023 года тоже обнаружили труп военнослужащего-срочника с признаками суицида. Молодого человека 2003 года рождения призвали на срочную службу в мае 2023-го.

На заставе на белорусско-украинской границе обнаружили тело срочника «с признаками суицида»