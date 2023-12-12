На заставе на белорусско-украинской границе обнаружили тело срочника "с признаками суицида"

Опубликовано: 12.12.2023 11:12 , Обновлено: 12.12.2023

В Ельском районе Гомельской области на территории пограничной заставы "Роза Люксембург", расположенной вблизи белорусско-украинской границы, обнаружили труп военнослужащего-срочника с признаками суицида. Об этом сообщили в Мозырском пограничном отряде.

По данным пресс-службы Мозырского погранотряда, тело рядового обнаружили в понедельник, 11 декабря. Об умершем известно, что он был призван на срочную службу в мае 2023 года, мужчина - 2003 года рождения. Об обстоятельствах смерти ничего не сообщается.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которой ещё предстоит установить точные причины произошедшего.

“Руководство Госпогранкомитета и командование Мозырского пограничного отряда выражают соболезнования родным и близким военнослужащего”, - говорится в официальном заявлении погранотряда.

Напомним, в марте этого года похожий случай произошёл в Брестской области: в деревне Оберовщина Каменецкого района тогда “с признаками суицида” также обнаружили тело белорусского 20-летнего солдата-срочника.

В Брестской области нашли тело срочника «с признаками суицида»