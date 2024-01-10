Перебор с кислотами. В Беларуси запретили продавать сушеную рыбу из РФ

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Опубликовано: 10.01.2024 18:59 , Обновлено: 10.01.2024

В Беларуси запретили продавать вяленых карася, воблу и леща российского производства. Причина – превышение количества консервантов. Об этом проинформировала пресс-служба Госстандарта.

С 11 января запрещено продавать в Беларуси три вида вяленой рыбы, произведенной в Астрахани, сообщили в Госстандарте. Причина для всех трех продуктов одна – превышение содержания консервантов. А именно – сорбиновой и бензойной кислот (Е200 и Е210). Разница только в концентрации.

Так, в вяленой соломке карася консервантов почти в 12 раз больше нормы, в вобле превышение более чем в 14 раз, а лещ нашпигован Е210 и Е200 более чем в восемь раз больше, чем это допустимо.

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Всего за 2023 год Госстандарт запретил продавать в Беларуси более 10 наименований сушеной и вяленой рыбы российского производства. В основном причиной были тоже консерванты: их превышение либо использование недопустимых.

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