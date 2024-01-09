Как белорусам вернуть просроченный продукт или брак в магазин? Иногда придется посмотреть «кино»

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Опубликовано: 09.01.2024 12:06 , Обновлено: 25.04.2025

Наверное, у каждого из нас хоть раз в жизни случалось так, что купленный продукт оказывался с истекшим сроком годности. Или бытовая техника – с браком. Как правильно поступать в таких ситуациях? Отказаться и вернуть деньги? Потребовать замену? Давайте разберемся.

Чаще всего бывает, что просрочку или брак мы обнаруживаем уже дома. Ну что ж, придется захватить чек и возвращаться.

Но даже если чек не сохранили, не беда: сегодня в большинстве магазинов (в больших – точно) работают камеры наблюдения, в том числе – обязательно! – над кассами. Кстати, записи обычно хранятся минимум месяц. Придется посмотреть короткий «кинофильм» с собой в главной роли. Охранник в присутствии представителя администрации найдет вас на записи, и факт покупки подтвердится.

«Кроме того, продавец обязан немедленно вернуть деньги и снять негодные к продаже пищевые продукты с реализации», – уточнила председатель Белорусского общества защиты потребителей (БОЗП) Анна Суша. Но привела и неоднозначный пример: а как быть, если купил товар не с истекшим сроком годности, однако при вскрытии упаковки обнаружилось, что он испорчен – прокис или с плесенью?

«Тотчас надо вернуться в магазин и указать администрации на негодность товара к употреблению. Если чек не сохранился, а упаковка уже вскрыта, доказательством служит сама упаковка. Более того, покупатель же взял не последний экземпляр из холодильника в магазине – и это тоже подтверждение факта наличия испорченной продукции. Ну и доказательством также может послужить запись с камер наблюдения», – пояснила Суша.

Однако, если потребитель обратится в магазин спустя некоторое время после покупки, то труднее будет доказать, что товар изначально был не годен для употребления, заметила специалист. Здесь точно возникнут вопросы, как покупатель хранил продукт и почему именно он испортился.

[info_b]Если вы увидели в продаже продукцию с истекшим сроком годности, но еще не купили ее – обратитесь к администрации магазина. Такой товар должны немедленно убрать![/info_b]

А что делать, если купили сложнотехнический товар и через некоторое время обнаружили производственный брак?

«В течение 30 дней потребитель имеет право вернуть этот товар, получить деньги или заменить. Иные правила действуют после этого срока. Здесь может быть бесплатный ремонт или замена. Закон о защите прав потребителей позволяет не хранить упаковку. Если чек не сохранен, есть отметка о дате продажи в гарантийном талоне», – пояснила председатель БОЗП.

[info_b]В какие сроки вам обязаны вернуть деньги? Что делать, если продавец отказывается это делать? В каких случаях рекомендует обращаться в авторизованные сервисные центры? И в общества защиты прав потребителей? Об этом читайте здесь на Myfin.by.[/info_b]

Ранее Телеграф рассказывал, в чем разница между отметками «Использовать до» и «Срок годности». И можно ли употреблять продукт после того, как истечет отмеченный срок.

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