Ozon начал проверку своего ассортимента после того, как белорусские прокуроры нашли там "экстремистские" товары
Компания Ozon пообещала провести дополнительную проверку всего ассортимента категории товаров, среди которых белорусские прокуроры недавно обнаружили внесённые с списки экстремистских материалов книги, а также беспилотники, запрещённые к свободной продаже на территории страны. Об этом редакции Telegraf.news 30 января сообщили в пресс-службе компании.
В компании заверили, что “всегда следуют требованиям законодательства Республики”, в том числе, касающегося запрета на продажу БПЛА и авиамоделей.
“В данном случае на витрине оказались детские радиоуправляемые вертолеты. После получения письма от прокуратуры г. Минска мы сразу же скрыли их с витрины”, - прокомментировали в Ozon вчерашнее сообщение столичной прокуратуры.
В компании пояснили, что мониторинг ассортимента торговой площадки проводится ежедневно и используются для этого как модели машинного обучения, так и ручные способы, а карточки товаров, которые размещают продавцы, проходят “многоступенчатую проверку”.
“В 99% случаев данные проверки позволяют эффективно выявлять и блокировать товары, которые запрещены к продаже в Республике. Мы выясним, как эти карточки товаров обошли правила модерации, и доработаем механизмы, чтобы такого больше не произошло”, - пообещало руководство маркетплейса, назвав эти два случая “единичными”.
Касательно второго случая - с книгой, которую ранее суд признал экстремистской и запретил её реализацию - в Ozon сообщили, что данный товар уже скрыт с сайта и не доступен к заказу.
“Мы также проведем дополнительную проверку всего ассортимента категории, в которую поступил товар”, - пообещали в компании.
Ранее Telegraf.news рассказывал, что подобные проблемы в прошлом возникали и у других маркетплейсов, которые работают в Беларуси. Так, осенью прошлого года Генеральная прокуратура также потребовала от директора интернет-магазина Wildberries в Беларуси «устранить причины и условия» для продажи белорусам беспилотников, авиационных моделей и запчастей к ним.
Генпрокуратура потребовала от Wildberries «устранить условия» для продажи белорусам беспилотников и запчастей к ним