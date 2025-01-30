Ozon начал проверку своего ассортимента после того, как белорусские прокуроры нашли там "экстремистские" товары

Опубликовано: 30.01.2025 15:42 , Обновлено: 30.01.2025

Компания Ozon пообещала провести дополнительную проверку всего ассортимента категории товаров, среди которых белорусские прокуроры недавно обнаружили внесённые с списки экстремистских материалов книги, а также беспилотники, запрещённые к свободной продаже на территории страны. Об этом редакции Telegraf.news 30 января сообщили в пресс-службе компании.

В компании заверили, что “всегда следуют требованиям законодательства Республики”, в том числе, касающегося запрета на продажу БПЛА и авиамоделей.

“В данном случае на витрине оказались детские радиоуправляемые вертолеты. После получения письма от прокуратуры г. Минска мы сразу же скрыли их с витрины”, - прокомментировали в Ozon вчерашнее сообщение столичной прокуратуры.

В компании пояснили, что мониторинг ассортимента торговой площадки проводится ежедневно и используются для этого как модели машинного обучения, так и ручные способы, а карточки товаров, которые размещают продавцы, проходят “многоступенчатую проверку”.

“В 99% случаев данные проверки позволяют эффективно выявлять и блокировать товары, которые запрещены к продаже в Республике. Мы выясним, как эти карточки товаров обошли правила модерации, и доработаем механизмы, чтобы такого больше не произошло”, - пообещало руководство маркетплейса, назвав эти два случая “единичными”.

Касательно второго случая - с книгой, которую ранее суд признал экстремистской и запретил её реализацию - в Ozon сообщили, что данный товар уже скрыт с сайта и не доступен к заказу.

“Мы также проведем дополнительную проверку всего ассортимента категории, в которую поступил товар”, - пообещали в компании.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что подобные проблемы в прошлом возникали и у других маркетплейсов, которые работают в Беларуси. Так, осенью прошлого года Генеральная прокуратура также потребовала от директора интернет-магазина Wildberries в Беларуси «устранить причины и условия» для продажи белорусам беспилотников, авиационных моделей и запчастей к ним.

Генпрокуратура потребовала от Wildberries «устранить условия» для продажи белорусам беспилотников и запчастей к ним