В Полоцке ГУБОПиК задержал нелегальных оружейников. Что пенсионеры изготавливали на даче?

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Опубликовано: 02.07.2024 09:54 , Обновлено: 02.07.2024

Сотрудники 7-го управления Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД (по Витебской области) задержали при силовой поддержке ОМОН двух полочан. В садовом домике они нелегально изготавливали и ремонтировали огнестрельное и холодное оружие.

У каждого из задержанных была своя “зона ответственности”: 64-летний мужчина в основном искал клиентов, а его 65-летний подельник выполнял работы.

Сотрудники ГУБОПиК нашли в садовом домике и изъяли:

шесть самодельных пистолетов,

самодельную винтовку с прибором для бесшумной стрельбы и прицельным приспособлением,

четыре пневматические винтовки,

порох, патроны различного калибра,

составные части стрелкового оружия,

19 охотничьих ножей кустарного производства,

два штык-ножа к автомату Калашникова.

Кроме того, оперативники обнаружили токарное оборудование, которое применялось для изготовления ручного огнестрельного оружия.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 295 УК Беларуси). Максимальное наказание за это - до 10 лет лишения свободы.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как оперативники Заводского РУВД Минска задержали 36-летнего жителя Заславля после того, как нашли у него дома “тайную комнату”. Мужчина изготавливал там не оружие.

Милиция завела «уголовку» за «тайную комнату» дома у жителя Заславля. Что там было?