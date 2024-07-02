В Полоцке ГУБОПиК задержал нелегальных оружейников. Что пенсионеры изготавливали на даче?
Сотрудники 7-го управления Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД (по Витебской области) задержали при силовой поддержке ОМОН двух полочан. В садовом домике они нелегально изготавливали и ремонтировали огнестрельное и холодное оружие.
У каждого из задержанных была своя “зона ответственности”: 64-летний мужчина в основном искал клиентов, а его 65-летний подельник выполнял работы.
Сотрудники ГУБОПиК нашли в садовом домике и изъяли:
- шесть самодельных пистолетов,
- самодельную винтовку с прибором для бесшумной стрельбы и прицельным приспособлением,
- четыре пневматические винтовки,
- порох, патроны различного калибра,
- составные части стрелкового оружия,
- 19 охотничьих ножей кустарного производства,
- два штык-ножа к автомату Калашникова.
Кроме того, оперативники обнаружили токарное оборудование, которое применялось для изготовления ручного огнестрельного оружия.
Следователи возбудили уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 295 УК Беларуси). Максимальное наказание за это - до 10 лет лишения свободы.
Ранее Telegraf.news рассказывал, как оперативники Заводского РУВД Минска задержали 36-летнего жителя Заславля после того, как нашли у него дома “тайную комнату”. Мужчина изготавливал там не оружие.
Милиция завела «уголовку» за «тайную комнату» дома у жителя Заславля. Что там было?