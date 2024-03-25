В Гродно собака напала на прохожую. Какой штраф грозит хозяйке?

Опубликовано: 25.03.2024 16:39 , Обновлено: 25.03.2024

В Гродно 24 марта девушку укусила собаку, та сообщила в милицию, которая отыскала хозяйку животного. Об инциденте рассказали в Telegram-канале УВД Гродненского облисполкома.

Владелица питомца отказалась общаться с правоохранительными органами. Пострадавшая девушка написала заявление в милицию.

Сейчас сотрудники Ленинского РОВД Гродно проводят проверку.

Правила содержания животных регулирует ст. 16.30 КоАП. Если домашний питомец причинил вред здоровью людей (к чему и относится укус) или имуществу, хозяину придется заплатить штраф в размере от 10 до 30 базовых величин (от 400 до 1200 рублей ).

Также данная статья предусматривает и другое наказание за это же правонарушение: административный арест или общественные работы.

Ранее Telegraf.news рассказывал о законодательных нюансах, касающихся выгула собак детьми. Как пояснил представитель Октябрьского РУВД Минска Иван Колб, несовершеннолетним в Беларуси запрещено самостоятельно выгуливать собак потенциально опасных пород.

К ним, к примеру, относят добермана-пинчера, немецкую овчарку, немецкого дога, кавказскую овчарку, бультерьера, ротвейлера. В остальном никаких ограничений по выгулу собак детьми нет.

Можно ли детям выгуливать собак? В МВД Беларуси рассказали о штрафах