ОБЭП с ОМОНом задержали владельцев нелегального самогонного завода под Молодечно

📷 Фото

Опубликовано: 24.08.2025 10:23 , Обновлено: 24.08.2025

Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) УВД Минской области при силовой поддержке бойцов ОМОНа накрыли в Молодечненском районе нелегальный завод по производству самогона. Его владельцы, как сообщили 24 августа в пресс-службе МВД, организовали там производство самогона "в промышленных масштабах".

По словам начальника отдела УБЭП УВД Минщины Вячеслава Порганаева, нелегальный бизнес по производству самогонки организовал 61-летний местный житель вместе с тремя своими сыновьями и ещё двумя знакомыми, официально безработными.

Милиция обнаружила в хозпостройках мужчины самогонный аппарат, ёмкости с брагой более чем на 25 тысяч литров, а также сырьё - порядка 12,5 тонн муки. Кроме того, на момент задержания владельцев нелегального завода там хранилось не менее 400 л готового дистиллята. По словам Порганаева, мужчин задержали с поличным - при изготовлении очередной партии самогона.





















В настоящее время специалисты устанавливают размеры дохода, который получили владельцы нелегального завода от реализации своей незаконной продукции, а также пытаются вычислить сеть сбыта самогона. Дополнительно специалисты просчитывают, какой ущерб был причинён окружающей среде в ходе утилизации отходов производства.

В МВД отметили, что за физические лица за незаконное изготовление крепких алкогольных напитков могут понести ответственность как в виде предупреждения, так и в виде штрафа - до 5 базовых величин (210 рублей сегодня) с конфискацией уже готовой продукции, полуфабрикатов и самого самогонного аппарата. А вот при повторном нарушении размер штрафа увеличивается кратно - до 30 базовых величин (1260 рублей).

Совмин разрешил ещё пяти белорусским компаниям гнать самогон на продажу

Ранее, как сообщил Telegraf.news, старший участковый инспектор Докшицкого РОВД Константин Юхновец объяснил, как белорусам можно самостоятельно приготовить домашние настойки и наливки, не опасаясь административного наказания, а также объяснил, когда эксперименты с домашним алкоголем могут обернуться внушительным штрафом.

В милиции назвали условие, при котором белорусам можно готовить домашние настойки. А за что пригрозили штрафом в 4000 рублей?