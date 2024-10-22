Совмин разрешил ещё пяти белорусским компаниям гнать самогон на продажу
Совет министров разрешил ещё пяти юридическим лицам в Беларуси заниматься производством "оригинальных алкогольных напитков". Соответствующее постановление №775 во вторник, 22 октября, было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Теперь гнать самогон, варить крафтовое пиво или делать традиционные ягодные или травяные настойки для “воссоздания полноты белорусских национальных традиций” и продавать их посетителям могут сотрудники:
- Столбцовского лесхоза (на территории охотничьего комплекса Хотовского лесничества),
- Национального парка “Припятский”,
- крестьянского (фермерского) хозяйства “СТАРТ ТС”,
- общества с ограниченной ответственностью “Славянская Корчма”,
- туристического комплекса “ЭкоБел “Колбовичи”.
Таким образом, в перечне Совмина,впервые утверждённого в 2005 году, фигурирует уже 27 юрлиц - культурно-этнографические центры, национальные парки и заповедники, которые, в числе прочего проводят тематические культурные мероприятия, экскурсии, мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни по старинным рецептам, ремесленные мастер-классы.
Отметим, что для того, чтобы заняться производством “оригинальных алкогольных напитков”, необходимо получить получить лицензию на производство и оборот алкогольной продукции, заполнив специальную форму и подав заявление в МАРТ.
Ранее Telegraf.news рассказал, можно ли белорусам гнать самогон для своих нужд и в небольших количествах. Многие считают, что если не заниматься продажей самодельного алкоголя, то и привлечь к ответственности за это милиция не может. Однако в милиции рассказали, почему это миф и что грозит за изготовление напитка.
Можно ли белорусам гнать самогон для себя? В милиции ответили