Совмин разрешил ещё пяти белорусским компаниям гнать самогон на продажу

💼 Официально

Опубликовано: 22.10.2024 12:51 , Обновлено: 22.10.2024

Совет министров разрешил ещё пяти юридическим лицам в Беларуси заниматься производством "оригинальных алкогольных напитков". Соответствующее постановление №775 во вторник, 22 октября, было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Теперь гнать самогон, варить крафтовое пиво или делать традиционные ягодные или травяные настойки для “воссоздания полноты белорусских национальных традиций” и продавать их посетителям могут сотрудники:

Столбцовского лесхоза (на территории охотничьего комплекса Хотовского лесничества),

Национального парка “Припятский”,

крестьянского (фермерского) хозяйства “СТАРТ ТС”,

общества с ограниченной ответственностью “Славянская Корчма”,

туристического комплекса “ЭкоБел “Колбовичи”.

Таким образом, в перечне Совмина,впервые утверждённого в 2005 году, фигурирует уже 27 юрлиц - культурно-этнографические центры, национальные парки и заповедники, которые, в числе прочего проводят тематические культурные мероприятия, экскурсии, мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни по старинным рецептам, ремесленные мастер-классы.

Отметим, что для того, чтобы заняться производством “оригинальных алкогольных напитков”, необходимо получить получить лицензию на производство и оборот алкогольной продукции, заполнив специальную форму и подав заявление в МАРТ.

Ранее Telegraf.news рассказал, можно ли белорусам гнать самогон для своих нужд и в небольших количествах. Многие считают, что если не заниматься продажей самодельного алкоголя, то и привлечь к ответственности за это милиция не может. Однако в милиции рассказали, почему это миф и что грозит за изготовление напитка.

Можно ли белорусам гнать самогон для себя? В милиции ответили