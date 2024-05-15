В милиции назвали условие, при котором белорусам можно готовить домашние настойки. А за что пригрозили штрафом в 4000 рублей?

Опубликовано: 15.05.2024 10:02 , Обновлено: 15.05.2024

Старший участковый инспектор Докшицкого РОВД Константин Юхновец объяснил, как белорусам можно самостоятельно приготовить домашние настойки и наливки, не опасаясь административного наказания, а также объяснил, когда эксперименты с домашним алкоголем могут обернуться внушительным штрафом.

Как пояснили в УВД Витебского облисполкома, в настоящее время изготовление домашнего самогона в Беларуси под запретом. Запрещено не только продавать, но и гнать самогон дома для собственных нужд, а готовить дома брагу и хранить аппараты для самогоноварения. Этот запрет касается и других алкогольных напитков, крепость которых превышает 7 градусов.

А вот различных ягодных, фруктовых, травяных настоек и наливок этот запрет не касается. Однако, в приготовлении этих алкогольных напитков есть одно важное условие - заливать сырье для настоек и наливок разрешается исключительно приобретённым в магазине алкоголем, но не домашним самогоном.

Кроме того, в милиции пригрозили белорусам штрафами - до 30 базовых величин (то есть 1200 рублей сегодня) - за незаконное изготовление самогона и браги, и до 100 базовых величин (то есть 4000 рублей сегодня) - за продажу такой домашней продукции в объеме более пяти литров.

[info_b]Согласно информации УВД Витебского облисполкома, только в этом году белорусские правоохранители уже изъяли у самогонщиков-нелегалов 85 литров незаконно сваренного алкоголя и браги, а также четыре самогонных аппарата. В общей сложности милиция выявила семь фактов нарушений антиалкогольного законодательства.[/info_b]

До Br185 и конфискация — МВД пригрозило белорусам штрафом за устройства, продающиеся во многих магазинах. Это как?

Что говорит закон?

Отметим, что в статье 13.27 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, на которую ссылаются правоохранители, штрафы предусмотрены как для самих самогонщиков-нелегалов, так и для покупателей незаконно произведённой продукции:

до 5 базовых величин и конфискация продукции - за изготовление крепких алкогольных напитков, браги и хранение самогонных аппаратов,

от 5 до 30 базовых и конфискация продукции- за аналогичное нарушение, совершённое повторно в течение года,

от 5 до 30 базовых и конфискация продукции - за изготовление более пяти литров самогона, за изготовление или хранение более тридцати литров браги,

до 5 базовых величин и конфискация продукции - за покупку нелегальных крепких алкогольных напитков и браги.

[info_b]Под крепкими алкогольными напитками (самогоном) в белорусском законодательстве понимаются алкогольные напитки с объемной долей этилового спирта от 28% и более, “изготовленные физическими лицами путем сбраживания сырья и последующей перегонки”.[/info_b]

И покупателям тоже. В милиции рассказали, сколько базовых штрафа грозит в Беларуси за самогон

Ранее Telegraf.news сообщил, что официально гнать самогон и производить другие оригинальные алкогольные напитки в Беларуси разрешили отдельным юридическим лицам в начале 2022 года. С этого времени владельцы агроусадеб, коллективы народного творчества при Домах культуры и другие юрлица получили возможность заниматься самогоноварением по лицензии МАРТ для «воссоздания полноты белорусских национальных традиций». В таких местах приобрести самогон белорусы могут абсолютно легально, не опасаясь штрафов.

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