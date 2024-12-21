«Невзирая на возмущение пассажиров» - В Гродно ГАИ сняла с рейса пьяного водителя маршрутки

Опубликовано: 21.12.2024 13:55 , Обновлено: 21.12.2024

В Гродно дорожные инспекторы сняли с рейса маршрутное такси, которое шло по маршруту из Гродно в Волковыск. Оказалось, что 47-летний водитель микроавтобуса, в салоне которого ехало 13 пассажиров, был пьян.

Выявить нетрезвого водителя удалось в ходе выборочной проверки, которую в настоящее время развернула Госавтоинспекция по всей стране. При проверке документов физическое состояние водителя вызвало у инспекторов подозрение и оказалось - не без оснований: медосвидетельствование подтвердило наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.

“Невзирая на возмущения пассажиров, которые хотели продолжить путь с нетрезвым за рулем, водителя отстранили от управления”, - рассказал начальник УГАИ УВД Гродненщины Геннадий Белявский, который убеждён, что тем милиционеры своими “грамотными действиями предотвратили трагедию”.

В отношении мужчины уже составили пять административных материалов. Самого его отправили в изолятор временного содержания, а микроавтобус доставили на спецстоянку. За управление транспортным средством в нетрезвом виде мужчине грозит штраф в 100 базовых величин (сегодня это 4 тыс. рублей) и лишение водительских прав на 3 года.

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Не удастся избежать ответственности и руководителю фирмы-перевозчика, причём не только за допуск к управлению пьяного водителя, но и за выпуск на маршрут транспортного средства с техническими неисправностями.

Кроме того, в МВД пообещали направить материалы по данным фактам председателю Гродненского облисполкома - “для принятия соответствующих мер реагирования”, а также в Минтранс - “для рассмотрения вопроса о приостановлении деятельности лицензии фирмы-перевозчика”.

Напомним, в настоящее время по всей Беларуси сотрудники ГАИ проводят рейды и отслеживают нарушения ПДД со стороны водителей маршрутных транспортных средств. Повышенное внимание инспекторы уделяют следующему:

правомерности переоборудования транспортных средств, выполняющих перевозки пассажиров,

необходимой документации,

техническому состоянию транспортных средств, в особенности - состоянию шин,

физическому состоянию водителей.

Как ранее Telegraf.news, в Минской области ГАИ объявила о проведении 6-дневной профилактической акции под нетривиальным, но говорящим названием “Зимние шины”. Ожидается, что с 20 по 25 декабря стражи дорог будут штрафовать белорусов, которые до сих пор не сменили резину. Кроме того, ГАИ пообещала “усилить контроль” и в новогодние праздники.

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