ГАИ Минска предупредила о 6-дневных рейдах. Где перешла на "усиленный вариант несения службы"?

Опубликовано: 19.12.2024 17:37 , Обновлено: 19.12.2024

Госавтоинспекция Минской области объявила о проведении 6-дневной профилактической акции под нетривиальным, но говорящим названием "Зимние шины". Ожидается, что с 20 по 25 декабря стражи дорог будут штрафовать белорусов, которые до сих пор не сменили резину. Кроме того, ГАИ пообещала "усилить контроль" и в новогодние праздники.

Начиная с пятницы, 20 декабря, дорожная милиция запланировала “пропаганду использования зимних шин”. В течение шести дней инспекторы столичной ГАИ проверят, все ли успели переобуться, а также проследят за тем, чтобы колёса и шины были исправны и соответствовали правилам дорожного движения.

О чём стоит знать в первую очередь?

Сотрудники ГАИ напомнили, что, согласно п. 207-1 ПДД, с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонн включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тон, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами на всех колёсах.

В ведомстве добавили, что при покупке крайне важно обращать внимание на маркировку покрышек. Шины должны быть промаркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри неё либо знаками “М+S”, “M&S”, “M.S”, “M S” или All seasons. При этом остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 миллиметров, объяснили в ГАИ.

Что грозит за несоблюдение требований?

За нарушение требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 1 БВ (40 белорусских рублей). За повторное нарушение в течение года водителю грозит уже от 2 до 5 БВ (от 80 до 200 рублей на сегодняшний день). К слову, за период с 1 по 16 декабря текущего года на территории Минской области к административной ответственности привлекли уже 454 водителя, передало информагентство БелТА.

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На праздники — особый контроль

Тем временем начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич сообщил, что в новогодние праздники белорусских водителей ждёт особый контроль. Так, в это время столичная ГАИ решила перейти на “усиленный вариант несения службы” и отправить личный состав к местам проведения гулянок.

По его словам, профилактику правонарушений планируют осуществлять в отношении пешеходов и их “безопасного передвижения”, поскольку в этот период люди не сидят дома и наоборот спешат на улицу. Сергей Бабич напомнил всем и каждому про фликеры и про то, что дорогу нужно переходить сугубо по пешеходному переходу.

Вместе с тем начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома подчеркнул: водители должны помнить, что опасность может быть за любым поворотом. “Следует всегда обращать внимание на пешеходные переходы, правильно выбирать скорость и дистанцию движения. Напоминаю также о суровой ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения”, — добавил он.

Ранее Telegraf.news писал, что столичная Госавтоинспекция объявила о запуске камер контроля средней скорости движения транспорта на ещё одном участке дорог Минска. Новые камеры, которые, как сообщалось ранее, должны фиксировать не только скорость, но и наличие действующего техосмотра на авто, заработали с 14:00 17 декабря.

ГАИ указала ещё один участок на выезде из Минска, где заработали камеры средней скорости