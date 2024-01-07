Недалеко от Столбцов столкнулись шесть автомобилей. Виновато солнце?

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Опубликовано: 07.01.2024 11:12 , Обновлено: 07.01.2024

Серьезная авария произошла под вечер 6 января на трассе М1 (Брест – Минск – граница России). Недалеко от Столбцов столкнулись шесть автомобилей. Один из них опрокинулся на бок.

Все случилось в тот момент, когда солнце стало сильно слепить водителей, двигавшихся в направлении Бреста, сообщил Onliner. Авария произошла около пяти вечера на 279-м километре трассы М1.

«Выехали с семьей из Минска в Брест к родителям на Рождество, собаку с собой везли, все было нормально. Отъехал от заправки, не успел даже выехать за границу Минской области. Скорость 120 км/ч на «круизе», я был в правой полосе. Было фронтальное солнце. Помню, что в какой-то момент увидел перед собой силуэт машины. Успел нажать на тормоз, взять левее, а потом – удар», – рассказал водитель Geely Coolray, автомобиля, который опрокинулся на бок.

По мнению портала, события развивались следующим образом. Geely ехал в правой полосе и столкнулся с Renault. Водитель этого авто потом говорил, что его стало слепить солнце, поэтому он снизил скорость примерно до 60 км/ч. Renault от удара развернуло на 180 градусов, а Geely отбросило влево, в тросовое ограждение на разделительной полосе. После удара машина опрокинулась поперек крайней левой полосы движения.

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«Все были пристегнуты. Уже когда мы лежали на боку, то слышали еще серию ударов. Жена с ребенком сильно испугались. Кроме того, у них не получалось отстегнуть ремни. А я понимал, что, значит, другие автомобили тоже столкнулись и, раз такое случилось со мной, другие водители, которые едут по дороге в нашу сторону, могут не увидеть из-за солнца машину, лежащую в полосе, то есть мы все еще в крайне опасной ситуации. Нужно было как-то быстро выбираться и убегать с дороги», – продолжил вспоминать события водитель Geely.

Один из водителей, проезжавших мимо, остановился и бросился помогать людям. Он помог выбраться водителю и пассажирам Geely, вытащил и собаку.

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Coolray пострадал очень сильно, главным образом передняя часть и правый бок. Сработали все подушки безопасности, включая «шторки», сообщил Onliner.

Люди в опрокинувшемся Geely слышали удары. Вероятность такая: водитель, который видел, как столкнулись Geely и Renault, остановился и побежал помогать людям. В его машину врезалась другая, потом третья. Нельзя исключать того, что и здесь свою роль сыграло слепящее солнце, не позволившее заранее увидеть препятствие, предположил портал.

«Когда удалось осмотреться, мы увидели, что кроме моей Geely и Renault столкнулись Hyundai, Volvo и два Chevrolet. Вскоре приехал экипаж ГАИ. Останавливались другие водители, как минимум три авто, спрашивали, нужна ли помощь, – я еще раз убедился в том, что вокруг много хороших людей. На одной из попуток я отправил жену с ребенком в ближайшую больницу: супруга пожаловалась на сильную боль в животе. … У водителя Renault видел царапину на голове. У меня спина сильно болит, посмотрим, как будет дальше. Главное, что все живы», – рассказал водитель Geely.

На месте происшествия приехали сотрудники ГАИ и эвакуаторы – чтобы забрать разбитые авто.

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